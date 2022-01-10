“LA SERIE NON VUOLE ASSOLUTAMENTE DARE LEZIONI DI VITA, È UN RACCONTO PER CONDIVIDERE I MOMENTI DIFFICILI” – ZENDAYA RACCONTA LA NUOVA STAGIONE DI “EUPHORIA”, LA SERIE TV CHE HA RIVELATO A MEZZO MONDO I TORMENTI DELLA GENERAZIONE Z, GRAZIE ALLA QUALE HA VINTO ANCHE UN EMMY – “AVREMMO DOVUTO INIZIARE LA SECONDA STAGIONE UN PAIO DI ANNI FA E A QUELL'EPOCA SAREBBE STATA PIUTTOSTO DIVERSA…” - VIDEO
QUESTA E’ TIM: UN CAMPO DI BATTAGLIA! - VIVENDI VUOLE PIETRO LABRIOLA COME NUOVO AD MA I FRANCESI HANNO 5 CONSIGLIERI SU 14 - IL FONDO AMERICANO KKR ASPETTA CHE IL BOARD DI TIM DIA DISCO VERDE ALLA DUE DILIGENCE, DOPO AVER AVUTO RISCONTRI POSITIVI DAL GOVERNO (CHE VEDE DI BUON OCCHIO LA SEPARAZIONE DELLA RETE) - IL CDA DEL GRUPPO HA INCARICATO GOLDMAN SACHS E LION TREE DI STUDIARE LA PROPOSTA DI KKR E CHIESTO A MEDIOBANCA E VITALE & C. DI ASSISTERE IL MANAGEMENT NELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO…
NON C'È COMPETIZIONE QUANDO C'È IN BALLO LA VITA - IL PORTIERE TIZIANO GALIMBERTI SI È SENTITO MALE DURANTE LA PARTITA DI PRIMA CATEGORIA CURA-ALLUMIERE, A VETRALLA (VITERBO): SI È ACCASCIATO A TERRA E HA PERSO I SENSI. A SALVARGLI LA VITA È STATO L’ALLENATORE AVVERSARIO, DAVID DE PAOLIS , CHE POCHI MINUTI PRIMA ERA STATO ESPULSO DAL CAMPO: “AVEVA INGOIATO LA LINGUA E SERRATO LA MASCELLA E HO…”
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
"SE VOGLIAMO PARLARE DI FINE DELLA PANDEMIA CREDO CHE DOVREMO ANCORA PRENDERE DELLE PRECAUZIONI ALMENO PER UN PAIO D'ANNI" - GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE "MARIO NEGRI": "L'IMMUNITÀ DI GREGGE RESTA UNA CHIMERA: SE ANCHE ARRIVASSIMO AL 95% TRA VACCINATI E GUARITI, RESTEREBBERO DA CONSIDERARE LE MUTAZIONI DEL VIRUS (CHE NON SI FERMANO) E LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (CHE CONTINUA). POTREMMO PERÒ PARLARE DI UNA "VIA D'USCITA DALLA PANDEMIA"…"