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QUESTA E’ TIM: UN CAMPO DI BATTAGLIA! - VIVENDI VUOLE PIETRO LABRIOLA COME NUOVO AD MA I FRANCESI HANNO 5 CONSIGLIERI SU 14 - IL FONDO AMERICANO KKR ASPETTA CHE IL BOARD DI TIM DIA DISCO VERDE ALLA DUE DILIGENCE, DOPO AVER AVUTO RISCONTRI POSITIVI DAL GOVERNO (CHE VEDE DI BUON OCCHIO LA SEPARAZIONE DELLA RETE) - IL CDA DEL GRUPPO HA INCARICATO GOLDMAN SACHS E LION TREE DI STUDIARE LA PROPOSTA DI KKR E CHIESTO A MEDIOBANCA E VITALE & C. DI ASSISTERE IL MANAGEMENT NELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO…

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"SE VOGLIAMO PARLARE DI FINE DELLA PANDEMIA CREDO CHE DOVREMO ANCORA PRENDERE DELLE PRECAUZIONI ALMENO PER UN PAIO D'ANNI" - GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE "MARIO NEGRI": "L'IMMUNITÀ DI GREGGE RESTA UNA CHIMERA: SE ANCHE ARRIVASSIMO AL 95% TRA VACCINATI E GUARITI, RESTEREBBERO DA CONSIDERARE LE MUTAZIONI DEL VIRUS (CHE NON SI FERMANO) E LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (CHE CONTINUA). POTREMMO PERÒ PARLARE DI UNA "VIA D'USCITA DALLA PANDEMIA"…"