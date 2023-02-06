FLASH! SERVIRANNO OTTOMANE PER TENERLO A BADA! AVVISATE LE RAGAZZE DEL PARCO DELLA "CECCHINOGLU" DI INSTANBUL CHE STA ARRIVANDO ZANIOLO, PIU' CARICO CHE MAI - LA FOTO POSTATA SUI SOCIAL MENTRE PROSEGUE LA TRATTATIVA CON IL GALATASARAY...

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zaniolo parco della cecchina zaniolo parco della cecchina ZANIOLO ZANIOLO

 

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PINO INSEGNO, FACCE RIDE! “TORNO IN RAI PERCHÉ SONO BRAVO NON GRAZIE AL RAPPORTO CON GIORGIA” – L’ATTORE, CHE HA PERSINO INTRODOTTO IL COMIZIO DI CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA MELONI CON UNA CITAZIONE DEL "SIGNORE DEGLI ANELLI", VA AL CONTRATTACCO: “HO FATTO UNA SCELTA DI CAMPO E LA SINISTRA MI HA PENALIZZATO. NON HO BISOGNO DI RACCOMANDAZIONI. NON VADO STRUMENTALIZZATO, MICA SONO UNA VELINA” (SARA’ CONTENTA LA EX MOGLIE ROBERTA LANFRANCHI CHE HA FATTO LA VELINA) – VIDEO

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