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“WOJTYLA PURE INSIEME SE LE PORTAVA A LETTO ALL’INTERNO DEL VATICANO” – AD ACCUSARE PAPA GIOVANNI PAOLO II DI TRASCORRERE NOTTI TUTTO FUORCHÉ SANTE È STATO NEL 2009 MARCELLO NERONI, AMICO DEL BOSS DELLA BANDA DELLA MAGLIANA, RENATINO DE’ PEDIS – NELL’INTERVISTA AD ALESSANDRO AMBROSINI, DEL BLOG “NOTTE CRIMINALE”, NERONI RACCONTA CHE, SULLA VICENDA CHE AVREBBE COINVOLTO L’EX PONTEFICE, INTERVENNE L’ALLORA SEGRETARIO DI STATO VATICANO AGOSTINO CASAROLI CHE, TRAMITE DUE CAPPELLANI, FECE INTERVENIRE DE' PEDIS (PER FARE COSA?)

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NOTTE MAGICA ALL’OLIMPICO: LA ROMA BATTE IL FEYENOORD 4-1 AI TEMPI SUPPLEMENTARI E VOLA IN SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE (AFFRONTERA’ IL BAYER LEVERKUSEN) - SOTTO GLI OCCHI DI TOTTI E DE ROSSI, DYBALA ENTRA E CON UNA MAGIA PORTA LA ROMA AI SUPPLEMENTARI DOPO I GOL DI SPINAZZOLA E PAIXAO – EL SHAARAWY E PELLEGRINI REGALANO AI GIALLOROSSI LA 3° SEMIFINALE EUROPEA CONSECUTIVA (LA DODICESIMA PER MOU) - SMALLING E WIJNALDUM KO, LA RISSA CON L'ESPULSIONE DI FOTI, VICE DELLO "SPECIAL" E LO SHOW DI MOURINHO: VIDEO

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CAFONALINO, TROMBATI & REDUCI – PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL'EX DRAGHI-BOY (IN QUOTA GENTILONI), ANTONIO FUNICIELLO, ACCORRONO AL MAXXI (E' UN MUSEO O UNA LIBRERIA?) L'EX MINISTRO MARTA CARTABIA, WALTERLOO VELTRONI, FOLLINI E DAMILANO E UN'IMPELLICCIATISSIMA GAIA TORTORA (MA CHE HA AMMAZZATO L'ORSA?) – FUNICIELLO SBRODOLA IN LODE DI MARIOPIO OROLOGIAIO: “DRAGHI SPIAZZAVA, UN GIORNO MI FECE NOTARE CHE GLI OROLOGI DI PALAZZO CHIGI ERANO ROTTI. POI SONO STATI RIPARATI…” (E STICAZZI?) – FOTO BY DI BACCO

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