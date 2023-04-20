FLASH! SIAMO ALLEGRI! RABIOT SEGNA ANCORA: CON LO SPORTING LISBONA FINISCE 1-1, LA JUVE CONQUISTA LA SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE: TROVERA’ IL SIVIGLIA CHE HA ELIMINATO IL MANCHESTER UNITED…-
FLASH! SIAMO ALLEGRI! RABIOT SEGNA ANCORA: CON LO SPORTING LISBONA FINISCE 1-1, LA JUVE CONQUISTA LA SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE: TROVERA’ IL SIVIGLIA CHE HA ELIMINATO IL MANCHESTER UNITED…-
IL TALLONE DI ACHILLE - NOTTE FOLLE A MILANO PER ACHILLE COSTACURTA, FIGLIO DI BILLY E MARTINA COLOMBARI: PRIMA IL CONCORRENTE DI "PECHINO EXPRESS" E’ STATO PROTAGONISTA DI UNA SCENATA IN UN TAXI, CON TANTO DI LANCIO DI "ACCESSORI GRIFFATI" DAL FINESTRINO, POI PER CONCLUDERE IN BELLEZZA HA SFERRATO UN PUGNO IN FACCIA A UN VIGILE – ECCO COME E’ FINITA LA SERATA
È PALAZZO CHIGI MA SEMBRA IL TEATRO ARISTON – QUESTA MATTINA SI È PRESENTATA PER UN INCONTRO CON GIORGIA MELONI NIENTEMENO CHE... ANNA OXA! LA CANTANTE HA INCONTRATO LA PREMIER NON SI SA BENE PER QUALE RAGIONE O A QUALE TITOLO. FORSE È STATO UN SUGGERIMENTO DI PINO INSEGNO, ORMAI GRANDE HABITUÉ DI PIAZZA COLONNA…
COME MAI DONNARUMMA NON È ANCORA STATO NOMINATO ALLA GUIDA DI CDP VENTURE CAPITAL? - IL MANAGER PREDILETTO DA GIORGIA MELONI, FATTO FUORI DALLA CORSA IN ENEL, È STATO DESIGNATO UFFICIALMENTE DA FAZZOLARI, MA ANCORA ASPETTA. COME MAI? INNANZITUTTO NON C’È ANCORA ACCORDO SUGLI EMOLUMENTI. POI C’È LA QUESTIONE DELL’OPPORTUNITÀ DI UN PASSAGGIO “INFRAGRUPPO” TRA DUE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA CASSA. E INFINE C’È IL DOSSIER TIM…
“WOJTYLA PURE INSIEME SE LE PORTAVA A LETTO ALL’INTERNO DEL VATICANO” – AD ACCUSARE PAPA GIOVANNI PAOLO II DI TRASCORRERE NOTTI TUTTO FUORCHÉ SANTE È STATO NEL 2009 MARCELLO NERONI, AMICO DEL BOSS DELLA BANDA DELLA MAGLIANA, RENATINO DE’ PEDIS – NELL’INTERVISTA AD ALESSANDRO AMBROSINI, DEL BLOG “NOTTE CRIMINALE”, NERONI RACCONTA CHE, SULLA VICENDA CHE AVREBBE COINVOLTO L’EX PONTEFICE, INTERVENNE L’ALLORA SEGRETARIO DI STATO VATICANO AGOSTINO CASAROLI CHE, TRAMITE DUE CAPPELLANI, FECE INTERVENIRE DE' PEDIS (PER FARE COSA?)
NOTTE MAGICA ALL’OLIMPICO: LA ROMA BATTE IL FEYENOORD 4-1 AI TEMPI SUPPLEMENTARI E VOLA IN SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE (AFFRONTERA’ IL BAYER LEVERKUSEN) - SOTTO GLI OCCHI DI TOTTI E DE ROSSI, DYBALA ENTRA E CON UNA MAGIA PORTA LA ROMA AI SUPPLEMENTARI DOPO I GOL DI SPINAZZOLA E PAIXAO – EL SHAARAWY E PELLEGRINI REGALANO AI GIALLOROSSI LA 3° SEMIFINALE EUROPEA CONSECUTIVA (LA DODICESIMA PER MOU) - SMALLING E WIJNALDUM KO, LA RISSA CON L'ESPULSIONE DI FOTI, VICE DELLO "SPECIAL" E LO SHOW DI MOURINHO: VIDEO
CAFONALINO, TROMBATI & REDUCI – PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL'EX DRAGHI-BOY (IN QUOTA GENTILONI), ANTONIO FUNICIELLO, ACCORRONO AL MAXXI (E' UN MUSEO O UNA LIBRERIA?) L'EX MINISTRO MARTA CARTABIA, WALTERLOO VELTRONI, FOLLINI E DAMILANO E UN'IMPELLICCIATISSIMA GAIA TORTORA (MA CHE HA AMMAZZATO L'ORSA?) – FUNICIELLO SBRODOLA IN LODE DI MARIOPIO OROLOGIAIO: “DRAGHI SPIAZZAVA, UN GIORNO MI FECE NOTARE CHE GLI OROLOGI DI PALAZZO CHIGI ERANO ROTTI. POI SONO STATI RIPARATI…” (E STICAZZI?) – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
COSA RESTA DEL COVID? UNA MAZZA – A MAGGIO L’OMS DICHIARERÀ LA FINE DELLO STATO PANDEMICO - IL MINISTRO DELLA SALUTE, ORAZIO SCHILLACI, È PRONTO A VARARE UNA NUOVA ORDINANZA CHE FARA' DECADERE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE OVUNQUE, FATTO SALVO PER LE RSA E PER I REPARTI OSPEDALIERI – I CONTAGI ORMAI NON SEMBRANO PIÙ PREOCCUPARE: L’UNICA INCOGNITA RESTA LA VARIANTE ARTURO CHE HA FATTO SCHIZZARE I CASI DI COVID IN INDIA E…