FLASH! SINNER INFORTUNATO SI RITIRA, MUSETTI VA IN SEMIFINALE ALL'ATP BARCELLONA SENZA GIOCARE - SABATO AFFRONTERÀ IL VINCENTE DI TSITSIPAS-DE MINAUR…-
FLASH! SINNER INFORTUNATO SI RITIRA, MUSETTI VA IN SEMIFINALE ALL'ATP BARCELLONA SENZA GIOCARE - SABATO AFFRONTERÀ IL VINCENTE DI TSITSIPAS-DE MINAUR…-
SFIDUCIATI, PREOCCUPATI E CON LE TASCHE VUOTE: PIÙ DI UN ITALIANO SU TRE DICHIARA DI AVER VISTO DETERIORARE LA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICA RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE: È UN LIVELLO MAI RAGGIUNTO IN PRECEDENZA – I DATI HORROR SULL’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI: I RAGAZZI TRA I 15 E I 29 ANNI CHE NON STUDIANO E NON LAVORANO SONO IL 19%, RISPETTO ALL’11,7% DELLA MEDIA UE – IL PAESE È SPACCATO IN DUE: PER IL NORD-EST IL 60,5% DEGLI INDICATORI RICADE NEI LIVELLI DI BENESSERE MEDIO-ALTO, PER IL SUD E LE ISOLE LA MAGGIOR PARTE…
CAFONALINO, TROMBATI & REDUCI – PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL'EX DRAGHI-BOY (IN QUOTA GENTILONI), ANTONIO FUNICIELLO, ACCORRONO AL MAXXI (E' UN MUSEO O UNA LIBRERIA?) L'EX MINISTRO MARTA CARTABIA, WALTERLOO VELTRONI, FOLLINI E DAMILANO E UN'IMPELLICCIATISSIMA GAIA TORTORA (MA CHE HA AMMAZZATO L'ORSA?) – FUNICIELLO SBRODOLA IN LODE DI MARIOPIO OROLOGIAIO: “DRAGHI SPIAZZAVA, UN GIORNO MI FECE NOTARE CHE GLI OROLOGI DI PALAZZO CHIGI ERANO ROTTI. POI SONO STATI RIPARATI…” (E STICAZZI?) – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
COSA RESTA DEL COVID? UNA MAZZA – A MAGGIO L’OMS DICHIARERÀ LA FINE DELLO STATO PANDEMICO - IL MINISTRO DELLA SALUTE, ORAZIO SCHILLACI, È PRONTO A VARARE UNA NUOVA ORDINANZA CHE FARA' DECADERE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE OVUNQUE, FATTO SALVO PER LE RSA E PER I REPARTI OSPEDALIERI – I CONTAGI ORMAI NON SEMBRANO PIÙ PREOCCUPARE: L’UNICA INCOGNITA RESTA LA VARIANTE ARTURO CHE HA FATTO SCHIZZARE I CASI DI COVID IN INDIA E…