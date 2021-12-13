FLASH! SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE - E' STATA LA MANO DI DIEGO! IL NAPOLI TROVA IL BARCELLONA DI XAVI (SUPERSFIDA TRA LE DUE SQUADRE IN CUI HA MILITATO MARADONA), LA LAZIO PESCA IL PORTO DEL GRANDE EX SERGIO CONCEICAO. PER L'ATALANTA C'E' IL NON IRRESISTIBILE OLYMPIACOS...-
DRAGHI NON RICEVE - IL GOVERNO NON CONVOCHERÀ I SINDACATI PRIMA DELLO SCIOPERO GENERALE DEL 16 DICEMBRE, SECONDO QUANTO TRAPELA DA FONTI PARLAMENTARI - LA CONVOCAZIONE NON DOVREBBE ESSERE IMMEDIATA NEANCHE DOPO LA MANIFESTAZIONE - LANDINI: "SE C'È UN CONFRONTO, NOI AL TAVOLO DI TRATTATIVA SIAMO SEMPRE ANDATI E SIAMO SEMPRE PRONTI"
CAFONALINO - TOH, CHI SI RIVEDE! PER IL RITORNO DE "LA TOSCA" DI PUCCINI AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA RICOMPAIONO IN PUBBLICO ISABELLA BORROMEO E IL PLAYBOY MANUELE MALENOTTI, PAPARAZZATI NELL'ESTATE DEL 2020 AVVINGHIATI IN UN RISTORANTE DELL'ARGENTARIO DOPO CHE DAGOSPIA AVEVA RIVELATO LA FINE DEL MATRIMONIO TRA LA SORELLA DI BEATRICE E LAVINIA ELKANN E IL PETROLIERE UGO BRACHETTI PERETTI… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…