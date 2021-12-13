FLASH! SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE - E' STATA LA MANO DI DIEGO! IL NAPOLI TROVA IL BARCELLONA DI XAVI (SUPERSFIDA TRA LE DUE SQUADRE IN CUI HA MILITATO MARADONA), LA LAZIO PESCA IL PORTO DEL GRANDE EX SERGIO CONCEICAO. PER L'ATALANTA C'E' IL NON IRRESISTIBILE OLYMPIACOS...

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IL NAPOLI TROVA IL BARCELLONA DI XAVI, LA LAZIO PESCA IL PORTO DEL GRANDE EX SERGIO CONCEICAO. PER L'ATALANTA C'E' IL NON IRRESISTIBILE OLYMPIACOS...

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