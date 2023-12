18 dic 2023 13:16

FLASH - SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE! - NON C'E' DUE SENZA TRE: AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE LA ROMA INCONTRERÀ GLI OLANDESI DEL FEYENOORD ROTTERDAM, GIA' BATTUTI NELLA FINALE DI CONFERENCE DEL 2022 E NEI QUARTI DI EUROPA LEAGUE DELLO SCORSO ANNO (AVVISATE PIANTEDOSI DI CHIUDERE TUTTO) - IL MILAN CONTRO I FRANCESI DEL RENNES, CHE HANNO MOLTI EX CALCIATORI DEL CAMPIONATO ITALIANO (COME MATIC, EX ROMA, E THEATE, CHE HA GIOCATO PER IL BOLOGNA)