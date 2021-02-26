FLASH! IL SORTEGGIONE DEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE E' UNA CARRAMBATA: IBRA E FONSECA RITROVANO IL LORO PASSATO - IL MILAN PESCA IL MANCHESTER UNITED. IMPEGNO DURO ANCHE PER LA ROMA CONTRO GLI UCRAINI DELLO SHAKHTAR, ALLENATO DA FONSECA PRIMA DELL’APPRODO IN GIALLOROSSO - CON IBRA IL MANCHESTER UNITED HA CONQUISTATO L'EUROPA LEAGUE NEL 2017...

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LA CHIUSURA DI "LIVE - NON E' LA D'URSO" E' UN BRUTTO COLPO PER MAURO CRIPPA, DG DELL'INFORMAZIONE CHE TANTO HA PROTETTO BARBARA D'URSO: DICE ADDIO ALL'UNICA PRIMA SERATA SU CANALE 5 DI SUA GESTIONE - LA FOTO DI "BARBARIE” CON CARLO GUARINO, SOCIAL MEDIA MANAGER DELLA REGIONE LAZIO, E ANDREA LA SPINA DELLA CIMARRA DEI SACCONI DI MONTALTO, EX CONSULENTE ALLA PROVINCIA DI ROMA DI ZINGARETTI - LA BOMBA CHE VERRÀ: MOLTO PROBABILMENTE LA D’URSO DOVRÀ SALUTARE ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO…

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