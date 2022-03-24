FLASH! SPAREGGI MONDIALI - GRANDE PRESSIONE AZZURRA MA MANCA LA PRECISIONE: ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO ITALIA-MACEDONIA DEL NORD E' ANCORA 0-0 - CLAMOROSA OCCASIONE FALLITA DA BERARDI - DOPO I PRIMI 45 MINUTI IL PORTOGALLO AVANTI 2-0 CONTRO LA TURCHIA

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“IL SESSO? L’HO ESCLUSO DALLA MIA VITA” – ORNELLONA, NUN TE BUTTÀ GIÙ! LA MUTI A "BELVE" SI RASSEGNA ALLA VECCHIAIA: "ANCORA STIAMO A PARLARE DI SESSO, ALLA MIA ETÀ? – L'IMBARAZZO PER IL SUO RAPPORTO CON LA RUSSIA (E CON PUTIN): “SONO CONFUSA. AMO I RUSSI E I RUSSI AMANO ME, MA QUESTA GUERRA È SBAGLIATA”. E QUANDO LA FAGNANI LE CHIEDE "CHI È L'AGGRESSORE E CHI È LA VITTIMA?", SI LIMITA AD ANNUIRE – L’IDENTITÀ DEL PADRE DI NAIKE E IL FLIRT CON CELENTANO:  "HO UN RICORDO DIVERSO DA QUELLO DI CLAUDIA MORI…" - VIDEO

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