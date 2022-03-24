ITALIA MACEDONIA DEL NORD ITALIA MACEDONIA DEL NORD ITALIA MACEDONIA DEL NORD ITALIA MACEDONIA DEL NORD GRAVINA
FLASH! SPAREGGI MONDIALI - GRANDE PRESSIONE AZZURRA MA MANCA LA PRECISIONE: ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO ITALIA-MACEDONIA DEL NORD E' ANCORA 0-0 - CLAMOROSA OCCASIONE FALLITA DA BERARDI - DOPO I PRIMI 45 MINUTI IL PORTOGALLO AVANTI 2-0 CONTRO LA TURCHIA-
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“IL SESSO? L’HO ESCLUSO DALLA MIA VITA” – ORNELLONA, NUN TE BUTTÀ GIÙ! LA MUTI A "BELVE" SI RASSEGNA ALLA VECCHIAIA: "ANCORA STIAMO A PARLARE DI SESSO, ALLA MIA ETÀ? – L'IMBARAZZO PER IL SUO RAPPORTO CON LA RUSSIA (E CON PUTIN): “SONO CONFUSA. AMO I RUSSI E I RUSSI AMANO ME, MA QUESTA GUERRA È SBAGLIATA”. E QUANDO LA FAGNANI LE CHIEDE "CHI È L'AGGRESSORE E CHI È LA VITTIMA?", SI LIMITA AD ANNUIRE – L’IDENTITÀ DEL PADRE DI NAIKE E IL FLIRT CON CELENTANO: "HO UN RICORDO DIVERSO DA QUELLO DI CLAUDIA MORI…" - VIDEO
DAGOREPORT! - SIAMO SICURI CHE SIA L’EUROPA A PAGARE IL PREZZO PIÙ ALTO DELLA SCELLERATA GUERRA DI PUTIN IN UCRAINA? - SE BRUXELLES PIANGE, WASHINGTON NON RIDE. ANCHE GLI STATI UNITI PAGANO UN CONTO SALATISSIMO: BIDEN È STATO COSTRETTO A RIAPRIRE IL DIALOGO CON LA CINA E A TRATTARE CON I “NEMICI” MADURO E BIN SALMAN PER RACCATTARE QUALCHE BARILE DI PETROLIO - IL RUOLO DELLE AZIENDE USA CHE VOGLIONO CONTINUARE A FAR SOLDI IN RUSSIA IN BARBA ALLE SANZIONI
LA GLOBALIZZAZIONE È FINITA - SE LA CINA APPOGGIASSE CONCRETAMENTE PUTIN, POTREMMO DIRE ADDIO AL FLUSSO CONTINUO DI MERCI CHE CIRCOLANO DA UNA PARTE ALL’ALTRA DEL GLOBO. NON CONVIENE A NESSUNO, MEN CHE MENO ALLA CINA: LA SUA ECONOMIA DIPENDE DALLE ESPORTAZIONI - UNA CRISI DEL DRAGONE DANNEGGEREBBE IL RESTO DEL MONDO ENORMEMENTE, MOLTO PIÙ DELL'ISOLAMENTO DELLA RUSSIA
“DA QUESTO TIPO DI TUMORE AL PANCREAS SI PUÒ GUARIRE” - L’OTTIMISMO DI MASSIMO FALCONI, IL CHIRURGO CHE HA OPERATO FEDEZ: “RISPETTO ALL’ADEOCARCINOMA PANCREATICO HA MAGGIORI POSSIBILITÀ DI CURE, CON LE OPPORTUNE TERAPIE” - “IN GENERALE SI TRATTA DI FORME RELATIVAMENTE RARE, SEBBENE LE DIAGNOSI SIANO AUMENTATE NEGLI ULTIMI ANNI…”
MANCINI, DAL PARADISO ALL’INFERNO: "QUESTA È LA PIÙ GRANDE DELUSIONE DELLA MIA CARRIERA" – DOPO LA SCONFITTA CON LA MACEDONIA DEL NORD CHE CI FA SALTARE I MONDIALI PER LA SECONDA VOLTA DI FILA, IL CT COMMENTA LA PAGINA PIU’ NERA DELLA NAZIONALE: "IL MIO FUTURO? NON SO, ORA LA DELUSIONE E’ TROPPO GRANDE" – VIDEO
CAFONALINO - SAPEVATE CHE FIORENZA SARZANINI HA VISSUTO IL DRAMMA DELL'ANORESSIA? LA CRONISTA DEL "CORRIERE" LO RACCONTA NEL SUO NUOVO LIBRO, "AFFAMATI D'AMORE", PRESENTATO ALLA GALLERIA ALBERTO SORDI, A ROMA - LA GIORNALISTA NE HA PARLATO CON LA MINISTRA ELENA BONETTI E LA COAUTRICE FRANCESCA MILANO, PRESENTI ANCHE ALDO CAZZULLO, FEDERICA CIFOLA E LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO MICHELA DI BIASE, IN FILA PER IL FIRMACOPIE… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
SIAMO IN UNA QUINTA ONDATA? PERCHÉ I CASI DI COVID SONO TORNATI AD AUMENTARE? TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU QUESTA NUOVA FASE IN CUI SI CONTINUA A VEDERE UNA CRESCITA DEI CONTAGI IN TUTTA EUROPA - L'ATTUALE INCREMENTO DI CASI È ATTRIBUIBILE AL RILASSAMENTO DELLE NOSTRE CAUTELE CHE PERMETTONO LA CIRCOLAZIONE DELLA VARIANTE ANCORA PIÙ CONTAGIOSA. AL MOMENTO LE NUOVE INFEZIONI NON STANNO METTENDO SOTTO PRESSIONE GLI OSPEDALI, MA…