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ORCEL NUVOLOSO – CON IL FALLIMENTO DELLE NOZZE CON MPS, IL BOSS DI UNICREDIT SI È INIMICATO IL GOVERNO, E LA PAGHERÀ CARA – DUE INDIZI: LA STILETTATA DI FRANCO, CHE HA DEFINITO LA BANCA “DI MEDIE DIMENSIONI” (NON COME INTESA) E LA RIDUZIONE DELLE DTA – PORRO: “UNICREDIT PER SOPRAVVIVERE DEVE COMPRARE QUALCOSA. MA NON PENSI DI PAPPARSI A SCONTO BPM O BPER CHE, ESSENDO DOTATE DI UN OTTIMO MANAGEMENT E DI BUONI CONTI, FANNO GOLA. LA PARTITA DI MPS È TUTTA ANCORA DA GIOCARE E ORCEL STA GIOCANDO CONTRO IL BANCO"

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