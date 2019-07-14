FLASH! VI PREGO, NON LI FATE PIU' SMETTERE DI GIOCARE: FINALE INFINITA A WIMBLEDON, DJOKOVIC E FEDERER VANNO AL QUINTO SET...-
FLASH! VI PREGO, NON LI FATE PIU' SMETTERE DI GIOCARE: FINALE INFINITA A WIMBLEDON, DJOKOVIC E FEDERER VANNO AL QUINTO SET...-
“UNA GOGNA MEDIATICA” - CLIZIA INCORVAIA COMMENTA COSÌ LO SCANDALO SCOPPIATO DOPO LE PAROLE DELL'EX FRANCESCO SARCINA - IL LEADER DELLE 'VIBRAZIONI' HA CONFESSATO DI ESSERE STATO TRADITO DALLA MOGLIE E DALL'AMICO RICCARDO SCAMARCIO - SULLE SUE PAGINE SOCIAL, LA INCORVAIA HA PARLATO DI "COSE INVENTATE E PRIVE DI FONDAMENTO" (MA L’HA LETTA L’INTERVISTA DI SARCINA?) – CHI E’ CLIZIA INCORVAIA: FASHION BLOGGER, EX MODELLA, HA CONOSCIUTO IL CANTANTE NEL LOCALE DI LUI A MILANO…
SOVRANISMO ALL'AMATRICIANA – SALLUSTI: “CON PUTIN MA ANCHE CON IL SUO RIVALE TRUMP; CON TRUMP MA ANCHE CON LA SUA ACERRIMA NEMICA CINA, ALLA QUALE ABBIAMO APERTO LA VIA DELLA SETA; CONTRO L'EUROPA MA ANCHE CON L'EUROPA QUANDO SI TRATTA DI SPARTIRE LE POLTRONE. UNA NAZIONE CHE NON HA UNA POLITICA ESTERA NON PUÒ AVERNE UNA INTERNA: MORTE AI BENETTON IN AUTOSTRADE MA ANCHE VIVA I BENETTON IN ALITALIA; MAI TAV MA ANCHE SÌ TAV, E VIA DICENDO. CONTRADDIRSI È L'UNICA COERENZA DI QUESTO GOVERNO”
COME ANDRA’ A FINIRE LA SAGA ALITALIA? VIA ALLA CORDATA ITALO-AMERICANA: ECCO IL QUARTETTO – OGGI MEDIOBANCA, RACCOGLIERÀ PER CONTO DELLE "FERROVIE", LE MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ DI “DELTA”, TESORO E “ATLANTIA” – A VUOTO I TENTATIVI DA PARTE DI AMBIENTI VICINI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO DI APRIRE UN VARCO A FAVORE DEL GRUPPO TOTO: NON C’È IL GRADIMENTO DEGLI AMERICANI - IL GRUPPO BENETTON VORREBBE TEMPO FINO A SETTEMBRE MA DI MAIO…
TE LO DO’ IO IL MERLO! – ‘’NON FU UCCISA DAL VELENO RADIOATTIVO L'OLGETTINA IMANE FADIL MA DAL BUNGA BUNGA DI CUI ERA CORPO SPECIALE, MONETA DI CARNE, SUPER-BOT, TITOLO DI STATO: "LA PATONZA DEVE GIRARE". L'AUTOPSIA HA STABILITO CHE 5 MESI FA SI CONSUMÒ NELLA MISERIA E NELL'INFELICITÀ ORA DEFINITE "CAUSE NATURALI"…
“SIAMO LA FAMIGLIA MIHAJLOVIC, NON LOTTARE NON È NEL NOSTRO DNA” – IL CAZZUTISSIMO MESSAGGIO DI VIKTORIJA PER PAPÀ SINISA -“DICONO CHE DIO DIA LE BATTAGLIE PIÙ DIFFICILI AI SOLDATI MIGLIORI…” – L’AFFETTO DEL MONDO DEL CALCIO, LA MOGLIE DI MIHA RINGRAZIA: “DI FORZA NE ABBIAMO TANTA MA CON IL VOSTRO AMORE SIAMO IMBATTIBILI” – IL PENSIERO DI TOTTI PER SINISA: “LOTTERÒ ED ESULTERÒ CON TE, PERCHÉ SARÀ UNA VITTORIA” – IL GUERRIERO MIHAJLOVIC: “DOVE SONO NATO IO DEVI ESSERE DURO, NON PER SCELTA, MA PER...”
CAFONAL SELVAGGIA – LA LUCARELLI PRESENTA IL SUO LIBRO “FALSO IN BILANCIA” A MILANO E ACCORRE NIENTEPOPODIMENO CHE DONNA PAMELA – LA PERRICCIOLO SI È SCAPICOLLATA DA ROMA PER ACCLAMARE LA SUA SCRITTRICE PREFERITA E SI È CONCESSA ALL’ASSALTO DI FAN, CURIOSI E AMMIRATRICI CHE LE HANNO CHIESTO UN SELFIE - E SUL CASO PRATI: “C’È ANCORA MOLTO DA SAPERE E DA SCOPRIRE, MA…”
MEJ COJ***! - ''SULLA LUNA CI SIAMO STATI O NO? PER ME NO''. IL GIORNALISTA IVO MEJ SUL SITO DEL ''FATTO'' PROMUOVE IL DOCUMENTARIO ''AMERICAN MOON'' (VIDEO), ''DUE ORE DI SERENA E PLAUSIBILE CONFUTAZIONE DELLA VERITÀ UFFICIALE SULLA LUNA'' - IL DEBUNKER PAOLO ATTIVISSIMO: ''FANDONIE DI UN GIORNALISMO INCAPACE DI ESSERE OBIETTIVO. CERTO CHE CI SIAMO ANDATI: ECCO PERCHÉ''
OMEOPATIA VATTENE VIA - LA FRANCIA NON RIMBORSERÀ PIÙ I FARMACI OMEOPATICI, O FORSE SI LIMITERÀ A UN 15%: GLI ESPERTI DELL'ALTA AUTORITÀ SANITARIA HANNO STABILITO CHE QUEI FARMACI NON CURANO NIENTE. ORA MACRON DEVE DECIDERE, MA CI SONO LE PRESSIONI DEL SINDACO DI LIONE: IL GIGANTE DELL'OMEOPATIA BOIRON È FRANCESE E DÀ LAVORO A 1.300 PERSONE. MA QUESTO CON LA SALUTE C'ENTRA POCO…