FLASH! VI PREGO, NON LI FATE PIU' SMETTERE DI GIOCARE: FINALE INFINITA A WIMBLEDON, DJOKOVIC E FEDERER VANNO AL QUINTO SET...

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“UNA GOGNA MEDIATICA” - CLIZIA INCORVAIA COMMENTA COSÌ LO SCANDALO SCOPPIATO DOPO LE PAROLE DELL'EX FRANCESCO SARCINA - IL LEADER DELLE 'VIBRAZIONI' HA CONFESSATO DI ESSERE STATO TRADITO DALLA MOGLIE E DALL'AMICO RICCARDO SCAMARCIO - SULLE SUE PAGINE SOCIAL, LA INCORVAIA HA PARLATO DI "COSE INVENTATE E PRIVE DI FONDAMENTO" (MA L’HA LETTA L’INTERVISTA DI SARCINA?) – CHI E’ CLIZIA INCORVAIA: FASHION BLOGGER, EX MODELLA, HA CONOSCIUTO IL CANTANTE NEL LOCALE DI LUI A MILANO…

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SOVRANISMO ALL'AMATRICIANA – SALLUSTI: “CON PUTIN MA ANCHE CON IL SUO RIVALE TRUMP; CON TRUMP MA ANCHE CON LA SUA ACERRIMA NEMICA CINA, ALLA QUALE ABBIAMO APERTO LA VIA DELLA SETA; CONTRO L'EUROPA MA ANCHE CON L'EUROPA QUANDO SI TRATTA DI SPARTIRE LE POLTRONE. UNA NAZIONE CHE NON HA UNA POLITICA ESTERA NON PUÒ AVERNE UNA INTERNA: MORTE AI BENETTON IN AUTOSTRADE MA ANCHE VIVA I BENETTON IN ALITALIA; MAI TAV MA ANCHE SÌ TAV, E VIA DICENDO. CONTRADDIRSI È L'UNICA COERENZA DI QUESTO GOVERNO”

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“SIAMO LA FAMIGLIA MIHAJLOVIC, NON LOTTARE NON È NEL NOSTRO DNA” – IL CAZZUTISSIMO MESSAGGIO DI VIKTORIJA PER PAPÀ SINISA -“DICONO CHE DIO DIA LE BATTAGLIE PIÙ DIFFICILI AI SOLDATI MIGLIORI…” – L’AFFETTO DEL MONDO DEL CALCIO, LA MOGLIE DI MIHA RINGRAZIA: “DI FORZA NE ABBIAMO TANTA MA CON IL VOSTRO AMORE SIAMO IMBATTIBILI” – IL PENSIERO DI TOTTI PER SINISA: “LOTTERÒ ED ESULTERÒ CON TE, PERCHÉ SARÀ UNA VITTORIA” – IL GUERRIERO MIHAJLOVIC: “DOVE SONO NATO IO DEVI ESSERE DURO, NON PER SCELTA, MA PER...”

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