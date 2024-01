27 gen 2024 19:07

FOLLIA DI MILIK! L’ATTACCANTE POLACCO DELLA JUVE VIENE ESPULSO CONTRO L’EMPOLI AL MINUTO 18 DEL PRIMO TEMPO: A SAN SIRO CONTRO L'INTER NON CI SARÀ - DOPO UNO STOP SBAGLIATO MILIK E’ ENTRATO IN SCIVOLATA COL PIEDE A MARTELLO SULLA CAVIGLIA DI CERRI – L'ARBITRO MARINELLI AVEVA ESTRATTO IL GIALLO, MA DOPO ESSERE STATO RICHIAMATO DAL VAR HA OPTATO PER IL ROSSO – GRAZIANO CESARI (EX ARBITRO): “DECISIONE CORRETTA. MILIK ENTRA IN RITARDO E PRENDE PIENO LA CAVIGLIA”