11 ago 2023 19:56

LE FOLLIE DI FOLLIERI – IL DISCUSSO AFFARISTA PUGLIESE RAFFAELLO FOLLIERI HA PRESENTATO UN'OFFERTA DI 850 MILIONI DI EURO PER ACQUISTARE DAI FRIEDKIN LA ROMA. E IL “CORRIERE DELLO SPORT” PUBBLICA IL DOCUMENTO – MA LA SOCIETÀ SMENTISCE: “NESSUNA OFFERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL CLUB E NESSUNA INTENZIONE DI CEDERE” – IL “MANUEL FANTONI” IN SALSA FOGGIANA, CHE AVEVA FALLITO LA SCALATA A PALERMO, CATANIA E FOGGIA, IN PASSATO HA MILLANTATO LEGAMI CON IL VATICANO, È FINITO IN CARCERE PER TRUFFA ED È STATO FIDANZATO CON ANNE HATHEWAY…