28 feb 2023 16:05

FONSECA, CHE CARATTERINO! - L'EX ALLENATORE DELLA ROMA VIENE ESPULSO DURANTE LA PARTITA DEL SUO LILLE CONTRO IL BREST PER AVER SFIORATO LA RISSA CON IL TECNICO DEGLI AVVERSARI, ERIC ROY - LIL PORTOGHESE DELLA ROMA SI È SCAGLIATO CONTRO LA PANCHINA DEL BREST DOPO UN RIGORE NON ASSEGNATO - NON E' LA PRIMA VOLTA CHE "ZORRO" PASSA ALLE MANI CON UN COLLEGA IN FRANCIA...- VIDEO