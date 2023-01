FOOTBALL AMERICANO SOTTO SHOCK – DURANTE LA SFIDA DEL CAMPIONATO DI NFL TRA CINCINNATI BENGALS E BUFFALO BILLS, DAMIR HAMLIN È CROLLATO A TERRA PRIVO DI SENSI, IN SEGUITO A UNO SCONTRO DI GIOCO – DOPO I PRIMI SOCCORSI IN CAMPO, DURATI 30 MINUTI, IL 24ENNE È STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE. È IN CONDIZIONI CRITICHE – LE LACRIME E LO SMARRIMENTO DI COMPAGNI E AVVERSARI – IL VIDEO

Aún sigo sacudido... Parecía una tackleada de rutina la que hace el Safety Damar Hamlin a Tim Higgins... Y después se desplomó! No hay información reciente... Su estado es crítico, informó el Hospital de la Universidad de Cincinnati... Que Dios lo guarde! pic.twitter.com/YzX3oULveD — Gerardo Liceaga (@GerardoLiceaga) January 3, 2023

Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it

damir hamlin crolla a terra dopo uno scontro 2

Sono ore d'angoscia in NFL (la maggiore lega professionistica di football americano) per le sorti di Damar Hamlin. Il 24enne statunitense è crollato a terra dopo uno scontro di gioco nel match tra Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. Mancavano sei minuti alla fine del primo dei quattro quarti quando, nel corso dell'attesissimo ‘Monday night' del campionato, il giocatore di Buffalo è stato scaraventato sul terreno di gioco dopo un durissimo colpo sferratogli da Tee Higgins.

Il suo avversario è entrato in maniera decisa su Hamlin colpendolo alla testa e al torace. I due sono finiti a terra insieme e dopo essersi rialzato Hamlin ha perso conoscenza ricadendo di schiena. Le immagini sono terribili e per questo la situazione in campo è parsa subito grave.

damir hamlin crolla a terra dopo uno scontro 4

Compagni, avversari e allenatori hanno circondato Hamlin mentre veniva soccorso e in tanti si sono inginocchiati in lacrime a pregare. La partita è stata sospesa dopo circa 30 minuti di cure da parte dei medici in campo e altri 30 trascorsi tra il trasporto in ospedale del giocatore e la decisione finale dell'arbitro. Jordon Rooney, agente di Hamlin, ha scritto su Twitter: "I suoi segni vitali sono tornati alla normalità e lo hanno messo a dormire per permettere di inserire un tubo di respirazione in gola. Attualmente stanno eseguendo dei test. Forniremo aggiornamenti non appena li avremo".

damir hamlin crolla a terra dopo uno scontro 3

Funzionari medici hanno eseguito una rianimazione polmonare ad Hamlin sul campo per più di 10 minuti e gli hanno fornito ossigeno mentre abbandonava il campo per essere trasporto in ospedale dall'ambulanza. I giocatori in campo erano sconvolti. Molti in lacrime non potevano credere a ciò a cui stavano assistendo. La scena più forte è stata quando entrambe le squadre si sono riunite attorno ad Hamlin durante le cure.

Ma soprattutto quando ad un certo punto i giocatori di Buffalo e Cincinnati, si sono inginocchiati a pregare tutti insieme. La copertura televisiva si è immediatamente allontanata dalla scena sul campo e il pubblico a Cincinnati è rimasta in silenzio durante il calvario. Gli organizzatori hanno preso la decisione di sospendere ufficialmente circa un'ora dopo l'incidente. Le partite della NFL vengono raramente sospese a causa di un infortunio e questo fa ulteriormente capire quanto sia seria la situazione in questo momento.

Giocatori dopo il crollo di Damar Hamlin

L'associazione dei giocatori della lega ha scritto una dichiarazione: "Siamo stati in contatto con i giocatori di Bills e Bengals e con la NFL. L'unica cosa che conta in questo momento è la salute e il benessere di Damar". Secondo la BBC pare proprio che il colpo al petto subito dal giocatore, specie durante una partita, abbia innescato una fibrillazione ventricolare.

damir hamlin crolla a terra dopo uno scontro

Nel frattempo sono tanti i messaggi sui social da parte di tifosi e personaggi noti, specie star della NFL. Come ad esempio il quarterback di Kansas City, Patrick Mahomes, che ha scritto su Twitter: "Prego con tutto il cuore. Per favore, rimettiti, amico". J.J. Watt degli Arizona Cardinals ha invece sottolineato un pensiero comune a tutti: "La partita non è importante, la vita di Damar Hamlin è importante. Per favore, rimettiti".

damir hamlin crolla a terra dopo uno scontro 1 Giocatori inginocchiati sul campo a pregare per Damar Hamlin