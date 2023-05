12 mag 2023 17:37

FORZA TOTO’ – DOPO “PECHINO EXPRESS” TOTO’ SCHILLACI E’ DI NUOVO ALLE PRESE CON IL CANCRO E LO RACCONTA A "GENTE": "STO FACENDO UNA CHEMIOTERAPIA MOLTO PESANTE, OGNI TANTO MI VENGONO I BRUTTI PENSIERI E PENSO A VIALLI, A MIHAJLOVIC, MA NON SONO QUI PER PIANGERE. SE UNO HA UN CANCRO, NON VUOL DIRE CHE SIA FINITO" - L’ATTUALE MOGLIE CON CUI E’ STATO A LUNGO AMICO, L’OPERAZIONE PER IL TUMORE NEL 2020 E IL DECORSO (“IL MIO CORPO NON ERA PIÙ MIO. ERO DEPRESSO”), LA "RIVINCITA" DI "PECHINO EXPRESS" E L’ARRESTO IN DIRETTA DI MESSINA DENARO: “ERO IN CLINICA QUANDO...”