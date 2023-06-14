roberto mancini roberto mancini roberto mancini SIMONE PAFUNDI ROBERTO MANCINI MANCINI ZACCAGNI mario balotelli roberto mancini 6 roberto mancini
FOTO-FLASH! 50 SFUMATURE DI MANCINI: MA DA CHI SI FA METTERE LE MANI IN TESTA IL CT DELLA NAZIONALE? IL MANCIO NON E’ INDECISO SOLO SUI CALCIATORI DA CONVOCARE MA ANCHE SUL COLORE DEI CAPELLI: LA ZAZZERA VARIA A SECONDA DELLA PALETTE STAGIONALE, DAL RAME AL CASTANO, DAL TESTA DI MOGANO AL BIONDO CENERE. L’ULTIMA FOTO SALE E PEPE DEL TRICOLOGICAMENTE IRRISOLTO MANCINI (MA QUELLA MACCHIA DI TINTA BIONDASTRA CHE C’ENTRA?)-
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FLASH! - SU, DOPO AVER SEMPRE PIEGATO IL CAPINO ALLE DECISIONI DEGLI STATI UNITI, GIORGIA MELONI SE LO MERITA DI ESSERE RICEVUTA IN POMPA MAGNA A WASHINGTON DA JOE BIDEN - L'INCONTRO, CUI LA DUCETTA TANTO TENEVA, AVVERRA' A FINE LUGLIO DOPO IL VERTICE DEI PAESI DELLA NATO (11-12 LUGLIO) A VILNIUS, IN LITUANIA...
FLASH! - TRA I MILLE MESSAGGI DI CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI SILVIO BERLUSCONI, FINORA MANCA ALL'APPELLO LA DICHIARAZIONE DI UNA GRANDE PROTAGONISTA DELLA SUA VITA: QUELLA DI VERONICA LARIO, MADRE DI TRE DEI SUOI CINQUE FIGLI...
FLASH! - SI COMINCIA A BALLARE LA RUMBA DEL DOPO-BERLUSCONI: DOMANI SI RIUNISCE IL COMITATO DI PRESIDENZA DI FORZA ITALIA E LA MINORANZA CHE SI CONTRAPPONE A TAJIANI, QUELLA DI RONZULLI-MULE', VUOLE DARE BATTAGLIA - E LA FASCINA? SENZA SILVIO NON ESISTE - SE PER SALVINI SI APRONO NUOVI ORIZZONTI, PER LA DUCETTA INIZIANO TEMPI DIFFICILI...
DAGOREPORT! - DOPO BERLUSCONI, NULLA SARA' COME PRIMA - IL QUADRO POLITICO RISCHIA DI SALTARE IN ARIA - FORZA ITALIA HA ALTISSIME POSSIBILITÀ DI FINIRE NEL MAUSOLEO DI ARCORE, POLVERIZZATA TRA FRATELLI D’ITALIA E LEGA - LA MAGGIORANZA DEL GOVERNO SUBIREBBE UN TERREMOTO, VISTO LO SCONTRO QUOTIDIANO TRA MELONI E SALVINI - DAL PNRR AL MES, DALLA CORTE DEI CONTI ALLE ALLEANZE EUROPEI, MELONI TIRA DRITTO, SENZA RIFLETTERE CHE IL RUBINETTO DI AIUTI AL NOSTRO INDEBITATISSIMO PAESE POTREBBE CHIUDERSI - A QUEL PUNTO, PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO, ANCHE IL FORMARSI DI UNA NUOVA MAGGIORANZA DI GOVERNO GRAZIE ALLA SEMPITERNA FORMULA “PER IL BENE DEL PAESE”...
IL FENOMENO B. VISTO DA DAGO - PERCHÉ UN PAESE CHE SI SBATTE PER ARRIVARE ALLA FINE DEL MESE, DA OLTRE VENT’ANNI HA PERSO LA TESTA PER UN MILIARDARIO DONNAIOLO CHE ALL’ETICA DELLE ISTITUZIONI HA SEMPRE PREFERITA LA COTICA DEI PROPRI AFFARI? PERCHÉ INCARNA L’ARCI-ITALIANO (E GABER: “NON TEMO BERLUSCONI IN SÉ. TEMO BERLUSCONI IN ME”) - MASSÌ: COME IL CAVALIER POMPETTA, OGNI ITALIANO SEMBRA ESSERE TUTTO E IL CONTRARIO DI TUTTO: FURBO E FESSO, MAMMONE E MASCHILISTA, DRAMMATICO E MELODRAMMATICO, GENIALE E PASTICCIONE, CORAGGIOSO E VIGLIACCO, RAZZISTA E TOLLERANTE, CREDENTE E MISCREDENTE, COLTO E IGNORANTE, VITALE E CIALTRONE, DI DESTRA E DI SINISTRA. UN TIPINO CHE, QUANDO GLI CHIEDONO QUAL È IL COMPLIMENTO PIÙ BELLO CHE ABBIA MAI RICEVUTO, RISPONDE RADIOSO: “LA VOLTA CHE, ALL’USCITA DA SAN SIRO, UN ULTRÀ SI GETTÒ CONTRO IL PARABREZZA DELLA MIA AUTO GRIDANDO: SEI UNA BELLA FIGA!” - I DUE INCONTRI CON B. - LA BARZELLETTA COME MEZZO DI SEDUZIONE - IL FALLIMENTO POLITICO E L'ARRIVO DI GIORGIA MELONI