media e tv

politica

business

L’UTILE A ME, IL DILETTEVOLE PURE, AI DIPENDENTI UN CETRIOLO - A GOLDMAN SACHS CON 3 MILIARDI DI UTILI PREPARANO QUATTROMILA LICENZIAMENTI – NEL 2021, CON LE VACCHE GRASSE POST-COVID, LA BANCA HA ASSUNTO MIGLIAIA DI PERSONE PROMETTENDO BONUS E STIPENDI STELLARI – MA ORA L’INFLAZIONE E L’AUMENTO DEI TASSI HANNO FATTO CALARE I PROFITTI A “SOLI” 3 MILIARDI - ALTRE BANCHE STANNO FACENDO LO STESSO, COME MORGAN STANLEY CHE HA TAGLIATO 1.600 POSTI – E’ IL CAPITALISMO AMERICANO: I DIPENDENTI SONO CARNE DA MACELLO…

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute