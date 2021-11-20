roberto mancini al four season di dubai
ROBERTO MANCINI roberto mancini ROBERTO MANCINI
FOTO-FLASH! COME SI CONSOLA ROBERTO MANCINI DAI DISPIACERI DELLA SUA NAZIONALE? CONCEDENDOSI UNA VACANZA DI LUSSO A DUBAI! – IL CT DELL’ITALIA E IL SUO ADDOMINALE SCOLPITO SONO STATI AVVISTATI SULLA SPIAGGIA DELL’ESCLUSIVO “FOUR SEASON”. VOI CONTINUATE AD ARROVELLARVI SULLA FORMAZIONE CHE LUI PENSA ALL’ABBRONZATURA…-
roberto mancini al four season di dubai
ROBERTO MANCINI roberto mancini ROBERTO MANCINI
DOV’È PENG SHUAI? ANCHE BIDEN FA PRESSIONI SULLA CINA E CHIEDE A PECHINO DI “FORNIRE PROVE INDIPENDENTI E VERIFICABILI” DELLA POSIZIONE DELLA TENNISTA SCOMPARSA DA DICIOTTO GIORNI DOPO AVER ACCUSATO UN ALTO FUNZIONARIO DEL PARTITO COMUNISTA CINESE DI AVERLA STUPRATA - L’EQUIPE LE DEDICA LA PRIMA PAGINA. "A FEBBRAIO CI SARANNO LE OLIMPIADI IN CINA E IL CIO RESTA IN SILENZIO"
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
CI MANCAVA SOLO LA “MUTAZIONE DELLA MUTAZIONE” – A ROMA È COMPARSA IN ALCUNI SEQUENZIAMENTI DI CAMPIONI DI VIRUS PROVENIENTI DALL BULGARIA LA AY.43, LA MUTAZIONE DELLA “DELTA PLUS” (AY 4.2) GIÀ PRESENTE IN GRAN BRETAGNA, CHE HA UNA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE TRA IL 10 E IL 15 PER CENTO PIÙ ALTA DELLA VERSIONE ORIGINALE DELLA DELTA, SEPPURE CAUSI PIÙ ASINTOMATICI...