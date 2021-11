CI MANCAVA SOLO LA “MUTAZIONE DELLA MUTAZIONE” – A ROMA È COMPARSA IN ALCUNI SEQUENZIAMENTI DI CAMPIONI DI VIRUS PROVENIENTI DALL BULGARIA LA AY.43, LA MUTAZIONE DELLA “DELTA PLUS” (AY 4.2) GIÀ PRESENTE IN GRAN BRETAGNA, CHE HA UNA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE TRA IL 10 E IL 15 PER CENTO PIÙ ALTA DELLA VERSIONE ORIGINALE DELLA DELTA, SEPPURE CAUSI PIÙ ASINTOMATICI...