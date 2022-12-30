FOTO FLASH - QUANDO UNA LETTERA FA TUTTA LA DIFFERENZA DEL MONDO - DOPO LA MORTE DI PELÉ, GLI UTENTI SOCIAL SONO ACCORSI SUL PROFILO INSTAGRAM DI GRAZIANO PELLÈ PER ESPRIMERE IL LORO CORDOGLIO: "ORA INSEGNA AGLI ANGELI COME SI TIRANO I RIGORI CON IL CUCCHIAIO"

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“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO

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“LA PANDEMIA E’ IMPREVEDIBILE, IL PAESE SI PREPARI” - IL MINISTERO DELLA SALUTE METTE LE MANI AVANTI (SANNO QUALCOSA CHE NOI NON SAPPIAMO?): “BISOGNA PREPARARSI AD AFFRONTARE UN INVERNO IN CUI SI POTREBBE OSSERVARE UN AUMENTATO IMPATTO ASSISTENZIALE ATTRIBUIBILE A DIVERSE MALATTIE RESPIRATORIE ACUTE, PRIMA FRA TUTTE L'INFLUENZA, E ALLA POSSIBILE CIRCOLAZIONE DI NUOVE VARIANTI DI SARSCOV2, DETERMINATO ANCHE DAI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E DALLO STATO IMMUNITARIO DELLA POPOLAZIONE”