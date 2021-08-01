FOTO FLASH - VINCERE FA GODERE, VINCERE BATTENDO GLI INGLESI E' DA ORGASMO! E INFATTI FILIPPO TORTU SI E' EMOZIONATO PER L'ORO...-
FOTO FLASH - VINCERE FA GODERE, VINCERE BATTENDO GLI INGLESI E' DA ORGASMO! E INFATTI FILIPPO TORTU SI E' EMOZIONATO PER L'ORO...-
RAGGI LOCAL & SOCIAL – MENTRE ROMA VERSA IN UNO STATO INDECENTE, “VIRGY” PREMIA I DIPENDENTI E SI FA LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE SILENZIOSA (TE CREDO: HA PAURA DEGLI INSULTI!) TRA FACEBOOK E PERIFERIE – LA STRATEGIA DEL MENTORE COSTANZO: CONFERMARSI NELLE ROCCAFORTI E PROVARE AD ANDARE AL BALLOTTAGGIO, EVITANDO IMBARAZZI NAZIONALI CON “L’ALLEATO” PD. SE GUALTIERI DOVESSE ARRIVARE PER SBAGLIO IN CAMPIDOGLIO, CONTE POTREBBE PROVARE A CORRERE PER IL COLLEGIO “ROMA CENTRO”
SORPRESA! IL MONTE DEI PASCHI RIMANE IN UTILE E SCODELLA LA MIGLIOR SEMESTRALE DEGLI ULTIMI 5 ANNI: AL 30 GIUGNO 2021 IL RISULTATO OPERATIVO NETTO È POSITIVO PER 327 MILIONI DI EURO. FESTEGGIA IL TESORO, CHE PAGHERÀ MENO LA DOTE A UNICREDIT PER LA FUSIONE - I BUONI DATI COMUNQUE NON BASTANO A FAR DIMENTICARE I GUAI DI MPS: IL TOTALE DELL’ATTIVO SCENDE DDEL 3,1% E I CREDITI DETERIORATI SALGONO A 4,2 MILIARDI, CIOÈ GLI INDICATORI CHE HANNO SPINTO LA BCE A PIAZZARE IL MONTE IN FONDO ALLA CLASSIFICA DELLE BANCHE EUROPEE...
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
BUONE NOTIZIE PER LE RITARDATARIE DELLA GRAVIDANZA: ORA SI PUO' METTERE IN PAUSA LA MENOPAUSA – LA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE: MANIPOLANDO ALCUNI DEI GENI È POSSIBILE RITARDARE IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO DELLE OVAIE, E DI CONSEGUENZA IL PERIODO DI COMPARSA DELLA MENOPAUSA – LO STUDIO HA COINVOLTO QUASI 300MILA DONNE E HA SCOPERTO CHE ESISTONO ALMENO 290 VARIAZIONI GENETICHE CHE…