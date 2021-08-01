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RAGGI LOCAL & SOCIAL – MENTRE ROMA VERSA IN UNO STATO INDECENTE, “VIRGY” PREMIA I DIPENDENTI E SI FA LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE SILENZIOSA (TE CREDO: HA PAURA DEGLI INSULTI!) TRA FACEBOOK E PERIFERIE – LA STRATEGIA DEL MENTORE COSTANZO: CONFERMARSI NELLE ROCCAFORTI E PROVARE AD ANDARE AL BALLOTTAGGIO, EVITANDO IMBARAZZI NAZIONALI CON “L’ALLEATO” PD. SE GUALTIERI DOVESSE ARRIVARE PER SBAGLIO IN CAMPIDOGLIO, CONTE POTREBBE PROVARE A CORRERE PER IL COLLEGIO “ROMA CENTRO”

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SORPRESA! IL MONTE DEI PASCHI RIMANE IN UTILE E SCODELLA LA MIGLIOR SEMESTRALE DEGLI ULTIMI 5 ANNI: AL 30 GIUGNO 2021 IL RISULTATO OPERATIVO NETTO È POSITIVO PER 327 MILIONI DI EURO. FESTEGGIA IL TESORO, CHE PAGHERÀ MENO LA DOTE A UNICREDIT PER LA FUSIONE - I BUONI DATI COMUNQUE NON BASTANO A FAR DIMENTICARE I GUAI DI MPS: IL TOTALE DELL’ATTIVO SCENDE DDEL 3,1% E I CREDITI DETERIORATI SALGONO A 4,2 MILIARDI, CIOÈ GLI INDICATORI CHE HANNO SPINTO LA BCE A PIAZZARE IL MONTE IN FONDO ALLA CLASSIFICA DELLE BANCHE EUROPEE...

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