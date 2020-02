LE FRAGILITA’ DI FEDERER - 'KING ROGER' COSTRETTO A FERMARSI. SI DEVE OPERARE AL GINOCCHIO DESTRO: SALTA ROMA E IL ROLAND GARROS - IL PADRE DI DJOKOVIC SPARA A ZERO CONTRO LO SVIZZERO: “È GELOSO E SULLA SUA UMANITÀ AVREI DA RIDIRE…”

Roger Federer è costretto a fermarsi ancora dopo i tormenti del 2016 che l’avevano obbligato a saltare la seconda parte di stagione. Il ginocchio destro del campione svizzero fa troppo male, come ha annunciato lui stesso sui profili social. "Speravo di guarire in fretta, ma dopo un’attenta analisi con il mio team ho deciso di sottopormi a un intervento di artroscopia in Svizzera.

I dottori mi hanno confermato che era la cosa giusta da fare e sono convinti che possa recuperare pienamente. Purtroppo sarò costretto a saltare Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami e Roland Garros. Non vedo l’ora di tornare a giocare il più in fretta possibile, ci vediamo sull’erba!", il messaggio del 20 volte campione Slam.

IL PADRE DI DJOKOVIC

“Federer è un eccezionale giocatore di tennis, ma non potrei dire lo stesso sulla sua umanità. La realtà è che Federer è geloso di Novak perché, da quando mio figlio è salito alla ribalta ed ha iniziato a vincere, lui ha capito che era Novak il migliore ed avrebbe dominato su di lui“. Il signor Srdjan Djokovic, padre di Nole, ai microfoni del quotidiano Novosti ne ha dette di tutti i colori contro Roger Federer.

Attacchi che, in tutta onestà, stonano decisamente con l’atteggiamento sempre cordiale tenuto da Novak nei confronti del rivale svizzero. Federer è stato definito geloso, non dall’eccezionale umanità, ma non è tutto il signor Srdjan prosegue: “Nessuno nella storia dello sport accetta le sconfitte come Novak. Quando lui perde si congratula con loro e gli dice “Bravo, sei stato meglio di me”.

Eppure nel corso degli anni Djokovic non ha mai ricevuto premio di Fair Play come invece vengono costantemente assegnati a Federer. Io credo siano i media che dipingano erroneamente mio figlio come ostile, ma in realtà non è così. Entro due o tre anni mio figlio Novak diventerà il tennista più grande di tutti i tempi“. Insomma, parole che sembrano un fulmine a ciel sereno visto l’atteggiamento di Nole nei confronti di Federer.

