E I FRANCESI CHE SI INCAZZANO (E ROSICANO) - SINNER SI CANCELLA DAL TORNEO DI MARSIGLIA, E I GALLETTI D’OLTRALPE ACCUSANO: “CI SNOBBA PER FESTEGGIARE” (PENSATE CHE TRAVASO DI BILE SE LO VEDONO A SANREMO) - LO SCORSO NOVEMBRE L’AZZURRO SI ERA RITIRATO DAL TORNEO DI PARIGI-BERCY PERCHÉ AVEVA FINITO DI GIOCARE ALLE 3 DEL MATTINO. IN FRANCIA SINNER ANDRÀ DIRETTAMENTE PER IL ROLAND GARROS...

Jannik Sinner si cancella dall’Open 13 Provence, il torneo Atp 250 in programma a Marsiglia dal 5 all’11 febbraio. Era prevedibile dopo le due intense settimane australiane condite dalla storica vittoria finale. In Francia i media danno praticamente per ufficiale il forfait. Sinner avrebbe chiamato Jean-Francois Caujolle, il direttore del torneo, annunciando il no e “snobbando” – scrivono in Francia – l’impegno preso a novembre perché sarà impegnato, al suo ritorno in Italia, in “festeggiamenti, incontri e altri obblighi mediatici” per diversi giorni. Al posto di Sinner sarà chiamato Alexander Zverev.

Il precedente di Sinner a Bercy

Proprio a novembre Sinner si era ritirato dal Masters 100o di Bercy, dopo aver battuto ai sedicesimi l’americano McDonald in un match cominciato a notte fonda e terminato quasi alle 3 del mattino. Gli organizzatori lo avevano piazzato in calendario per il giorno dopo “non prima delle 17”, contro Alex de Minaur. E l’altoatesino, molto attento a non forzare in quel momento della stagione, salutò tutti scatenando un mare di polemiche, soprattutto contro la direzione del torneo.

