FRANCIA E MAL DI PANCIA - KARIM BENZEMA DÀ DEL BUGIARDO E DEL CLOWN A DIDIER DESCHAMPS, DOPO CHE IL C.T. DELLA FRANCIA HA PARLATO DEL SUO MANCATO UTILIZZO NELLA FINALE DEI MONDIALI: “È STATA UNA SUA DECISIONE. KARIM STESSO MI HA DETTO CHE NON AVREBBE POTUTO GIOCARE IL TORNEO” – IL CENTRAVANTI DEL REAL MADRID NON L’HA PRESA BENE E HA PUBBLICATO DELLE “STORIE” SU INSTAGRAM DOVE ATTACCA L’ALLENATORE: “MA CHE CORAGGIO…”

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

[…] Didier Deschamps, […] è tornato per la prima volta sull’assenza del campione ai Mondiali. Benzema si infortunò al primo allenamento a Doha pochi giorni prima del via, e lasciò immediatamente il Qatar senza più tornare, anche se le sue condizioni gli avrebbero consentito di giocare almeno l’ultima parte del torneo[…].

«[…] Karim è disperato perché questa Coppa del Mondo rappresenta molto per lui. Mi dice che è finita. […] Nel migliore di casi, potrà tornare ad allenarsi non prima del 10 dicembre (la finale si è giocata il 18, ndr ). Siamo rimasti insieme a parlare una ventina di minuti — continua Deschamps —. Nel salutarlo gli dico “Karim, non c’è fretta. Organizza il tuo ritorno con il team manager”. È stata una sua decisione, che capisco e rispetto. La mattina, al mio risveglio, vedo che è già partito con un volo di linea. Gli mando un sms, mi risponde quando atterra. È la verità, ce n’è una sola ed è questa. Karim stesso mi ha detto che non avrebbe potuto giocare il torneo».

Solo che Benzema non sembra per niente d’accordo.

Poche ore dopo la pubblicazione delle interviste di Deschamps sul Parisien e sul Figaro , il pallone d’oro pubblica una story su Instagram riprendendo le frasi del coach, aggiungendo la sua reazione: «Ma che coraggio…», con l’emoticon di un clown. La story successiva riprende uno sketch dell’influencer Ritchie, che ripete «Bugiardo, sì tu, bugiardo, sì tu, tu menti», con la solita faccina del clown e la scritta «Benedetto Didier... buonanotte». La polemica è riaperta.

