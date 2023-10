FRANKIE CHE FAI, RESTI O TE NE VAI? – AL “CORRIERE DELLA SERA” IL QUASI 53ENNE FRANKIE DETTORI, IL PIU’ GRANDE FANTINO DEL MONDO, DICE: “NON FINIRO’ COME RONALDO: MI RITIRO” – SU “REPUBBLICA”, INVECE, FA CAPIRE CHE NON HA INTENZIONE DI APPENDERE IL FRUSTINO AL CHIODO: “IN QUESTI ULTIMI GIORNI HO CAPITO CHE È GIUSTO ANDARE AVANTI. CON MIA MOGLIE ABBIAMO DECISO DI TRASFERIRCI IN CALIFORNIA, UN ANNO E POI VEDIAMO” – “LA GENTE MI AMA ANCORA E SONO ANCORA COMPETITIVO” - VIDEO

1 - FRANKIE DETTORI:

Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera” - Estratti

frankie dettori vince la royal ascot 2023 2

Non è un filosofo, Lanfranco Dettori, «solo» un fantino che a quasi 53 anni si sta per ritirare dopo 35 stagioni da più forte jockey del mondo.

Le sue 3.500 vittorie sono meno delle 13.000 del brasiliano Jorge Ricardo, ma nessuno come lei vanta un gran premio ogni cinque vittorie: oltre 750, di cui quasi 300 «gruppi 1».E a 53 anni potrebbe continuare un paio d’anni: perché appende ora la frusta al chiodo?

Lanfranco Frankie Dettori 8

«Ero a una partita importante di Champions League e c’era Ronaldo in panchina: caspita, mi son detto, il migliore giocatore del mondo è messo in panchina, io non voglio finire così, io non voglio sentirmi così. Poi c’è l’incognita del fisico per l’età e gli infortuni. E poi è un momento di cambio della guardia dei trainer: hanno 25 anni meno di me, e facciamo fatica a capirci...».

Nel nuoto è caduto l’ultimo record mondiale di Federica Pellegrini dopo 14 anni: tra i suoi quale sarà il più difficile da battere? I 6 Arc de Triomphe? I quasi 300 «gruppi 1»? O tutte e sette le corse del Champion’s Day di Ascot il 28 settembre 1996? «Il 7 su 7 di Ascot che nello sport mi ha reso immortale, ancora oggi io non so dire come sia successo. Pensi che della quinta corsa non mi ricordo niente, ho un blackout totale nella mente. Zero. Ero in trance. Si vede che il cervello era pieno di cose che non riusciva più a processare...».

La prima da non fantino?

«Andrò a sciare a Cervinia: la vacanza più bella perché l’unica coi figli tutti assieme».

frankie dettori e camilla royal ascot 2023

2 - FRANKIE DETTORI “IL RITIRO PUÒ ATTENDERE VADO A VINCERE NEGLI USA”

Carlo Annovazzi per “la Repubblica” - Estratti

Frankie Dettori, lo sente ancora il richiamo dell’erba?

«Sì, come se fosse il primo giorno. Ed è per questo che non mi fermo».

In che senso? Non era il suo tour d’addio?

«Lo era. Perché in questi ultimi giorni ho capito che è giusto andare avanti. Con mia moglie abbiamo deciso di trasferirci in California, un anno e poi vediamo».

Lo dà così l’annuncio che tutto il mondo dell’ippica aspettava. Tra citofoni che suonano e rumore di trasloco. «Stiamo preparando tutto, abbiamo affittato la nostra casa londinese e stiamo organizzando il trasferimento. Ancora due convegni in Europa poi via per Santa Anita e una nuova avventura».

frankie dettori vince la royal ascot 2023 1

Dettori sarà il protagonista assoluto domenica della giornata organizzata da Snaitech a San Siro, poi dopo Milano l’addio al suo secondo o, meglio, primo ex aequo Paese, l’Inghilterra, il 21 ad Ascot. E poi sarà California.

Dettori, perché lo fa?

«Perché in questo tour ho capito due cose».

La prima?

«Che la gente mi ama ancora. Ho sentito un entusiasmo in tutte queste tappe in giro per il mondo che non credevo possibile».

La seconda?

Lanfranco Frankie Dettori 77

«Che sono ancora competitivo. Posso vincere ai massimi livelli, mi sento in grado di gareggiare alla pari con i giovani talenti americani. Non lo credevo possibile, un anno fa. Negli Stati Uniti sarei potuto andare dieci anni fa, chissà quanto avrei vinto...».

Juventino è Massimiliano Allegri, che è pure appassionato di cavalli.

«E ci capisce di cavalli. Allena la Juve quindi è il mio allenatore... Mi ha chiamato perché un amico voleva che guidassi un cavallo nel Jockey ma avevo già l’accordo con la Dormello Olgiata, vestirò i colori di Ribot nell’ultima mia gara italiana, sarà ancora più bello».

frankie dettori 14

Dettori, che cos’è il cavallo?

Lanfranco Frankie Dettori

«È amore. Un animale bellissimo con il quale si è perso il contatto. Ha il sesto senso, sa capire le persone, è affascinante, veloce. La perfezione».

