NEL FRATTEMPO VINCENZO MONTELLA E’ DIVENTATO RENATO ZERO E NON CE NE SIAMO ACCORTI - SOCIAL IN DELIRIO PER IL NEO C.T. DELLA TURCHIA INQUADRATO ALL'OLIMPICO IN IMPERMEABILE ALLA ISPETTORE GADGET, OCCHIALE DA GENERALE GOLPISTA ARGENTINO E CAPELLO LUNGO. E C'È ANCHE CHI SCRIVE: "PER NOI È MEGLIO DI JOHNNY DEEP".

Da corrieredellosport.it

vincenzo montella

Vincenzo Montella inquadrato all'Olimpico, per Roma-Frosinone, entra subito tra le tendenze di Twitter. Come mai? Perché il neo c.t. della Turchia, tra le altre cose ex giocatore (campione d'Italia) e allenatore della Roma, aveva un look che agli utenti ha ricordato quello di Renato Zero o, in alcuni casi, Johnny Deep. Capello lungo, occhiale, impermeabile chiaro, sguardo concentrato: il nome di Montella è diventato virale e i meme sono decine.

"Qualcuno ha mai visto lui e Renato Zero nella stessa stanza?", si chiede qualcuno. Qualcun altro fa parlare le foto (da una parte Vincenzo, dall'altra l'attore americano), qualcun altro ancora ammette: "Montella è diventato Renato Zero e non ce ne eravamo accorti". La foto, intanto, rimbalza tra Italia e Turchia, con i tifosi turchi che non vedono l'ora di vederlo in azione. E c'è anche chi scrive: "Per noi è meglio di Johnny Deep".

Johnny Deep renato zero