BERLUSCONI, MEJO DI FREUD, QUANDO SCRISSE: “GIORGIA MELONI. SUPPONENTE, PREPOTENTE, ARROGANTE. È UNA CON CUI NON SI PUÒ ANDARE D’ACCORDO'' - ADESSO “IO BULLA DA SOLA” LA CONOSCE BENE ANCHE TAJANI: SUI CANDIDATI REGIONALI, FACCIAMO UN ACCORDO, HA PIGOLATO, INUTILMENTE - GIA' NERVOSETTO PER L’AFFAIRE VERDINI, SALVINI LE STA INVENTANDO TUTTE PER USCIRE DALL’ANGOLO DELL'IRRILEVANZA, INNESCANDO LO SCONTRO SU QUALSIASI QUESTIONE, TANTO SA BENISSIMO CHE L’UNDERDOG NON SI PUÒ PERMETTERE, CON LE EUROPEE E LA PRESIDENZA DEL G7, DI TORNARE AL VOTO PER CANCELLARE LEGA E FORZA ITALIA DAL PARLAMENTO - SE IN CASA FUNZIONA “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO”, IN EUROPA VOLANO STRACCI BAGNATI. IN ATTESA DI RICEVERE UNA PORTA IN FACCIA SULLA GIUSTIZIA, DOMANI TOCCA A GIORGETTI STRISCIARE ALLA RIUNIONE DELL’EUROGRUPPO SUL MES - MARTEDÌ, SEDUTA PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO PER CENSURARE IL RIGURGITO NEO-FASCISTA VISTO IN AZIONE AD ACCA LARENTIA. POTREBBE PRODURRE UN MONITO PER MELONI, ANCHE PERCHÉ NON HA CONDANNATO L’INVERECONDA ADUNATA DI CAMERATI...