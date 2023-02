FUCK CANCER! L’ATTACCANTE DEL BORUSSIA DORTMUND SEBASTIAN HALLER, OPERATO DUE VOLTE PER UN TUMORE AI TESTICOLI, A SEGNO NELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO – LA SUA STORIA RICORDA QUELLA DI ACERBI, OGGI ALL'INTER, PURE LUI OPERATO DUE VOLTE AI TESTICOLI E ALLA FINE PIENAMENTE RECUPERATO. SUGLI SCARPINI LA SCRITTA "FUCK CANCER". E IERI CONTRO IL FRIBURGO IL RITORNO AL GOL - VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefano Mancini per la Stampa

sebastien haller

Un gol al tumore. Lo slogan è facile, la storia che ci sta dietro meno. Sébastian Haller, calciatore francese naturalizzato ivoriano, è stato operato due volte per un cancro ai testicoli. Ieri, giornata mondiale della lotta ai tumori, ha segnato nel campionato tedesco la prima rete da quando è guarito. La vita di Haller cambia in luglio, quando si trasferisce al Borussia Dortmund. Dopo una decina di giorni di allenamento viene colto da un malore.

(...)

Ricorda la storia di Massimo Acerbi, oggi all'Inter, pure lui operato due volte ai testicoli e alla fine pienamente recuperato. Anche per Haller la situazione volge al meglio: il 22 gennaio contro l'Augsburg, entra dalla panchina e ricomincia la vita da dove l'aveva lasciata. Sugli scarpini la scritta "Fuck cancer". Ma occorre un ultimo, importante passo per mettersi tutto alle spalle e sentirsi quello di prima. Manca il gol, che per un attaccante è una potente medicina. E arriva contro il Friburgo, nel corso di un festoso 5-1, dopo 269 giorni di cattivi pensieri e in concomitanza con la giornata mondiale della lotta ai tumori. «Fuck cancer».

sebastien haller sebastien haller sebastien haller