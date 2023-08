FUGA DA PARIGI - DOPO KYLIAN MBAPPE', IL PSG HA MESSO ALLA PORTA ANCHE NEYMAR E MARCO VERRATTI - I TRE HANNO RICEVUTO UN ULTIMATUM DALLA DIRIGENZA: O SI TROVANO UNA SQUADRA AL PIU' PRESTO, OPPURE RESTERANNO FUORI ROSA PER TUTTA LA STAGIONE - IL BRASILIANO VORREBBE TORNARE AL BARCELLONA, MA IL PSG SPINGE PER L'ARABIA SAUDITA - IL CENTROCAMPISTA ITALIANO HA LE VALIGIE IN MANO DA TEMPO E ASPETTA SOLO L'OK DELLA DIRIGENZA ALL'OFFERTA DELL'AL HILAL, MA PER IL MOMENTO IL PARIS SAINT GERMAN HA RIFIUTATO 45 MILIONI...

NEYMAR KYLIAN MBAPPE MARCO VERRATTI

1. LO SQUADRONE DEGLI SCONTENTI IN GUERRA COL PSG, MBAPPÉ VUOLE IL REAL NEYMAR HA UN PIANO PER IL BARCELLONA

Estratto dell'articolo di Guendalina Galdi per il “Corriere della Sera”

I «mal di pancia» di mercato sono inquietudini stagionali, come le sessioni in cui si consumano i trasferimenti. […] Può accadere anche che un francese non senta più Parigi come casa sua. Può succedere che voglia continuare a crescere altrove. Un altro club e campionato, anche alla vigilia della stagione che porta all’Europeo. La trama dell’«affaire Mbappé» ha tutti questi elementi […]

NEYMAR KYLIAN MBAPPE MARCO VERRATTI

La non convocazione per la tournée in Giappone è diventata il primo segnale manifesto di un muro contro muro che Al-Khelaifi ha liquidato con una sentenza: «Nessuno è al di sopra del club». Dopo il rifiuto di Mbappé al rinnovo entro il 31 luglio è arrivato un ulteriore «no» dell’attaccante anche a un’altra proposta in cui era inserita una clausola rescissoria con cui il giocatore avrebbe potuto lasciare il club nel 2024 se fosse pervenuta un’offerta da 200 milioni di euro. Per Mbappé nessuno è al di sopra della sua volontà. Anche a costo di doversi rassegnare alla tribuna, sacrificando il campo pur di non cedere.

NEYMAR KYLIAN MBAPPE MARCO VERRATTI

Una dinamica ormai innescata e che la stampa francese ha allargato a Neymar, un altro insoddisfatto pronto ad alimentare questa «rivoluzione francese» applicata al calcio d’oltralpe. Il padre del brasiliano ha presto archiviato quelle indiscrezioni come «fake news» ma la suggestione di un ritorno di Neymar a Barcellona non è detto che rimanga tale. La data cerchiata in rosso è l’1 settembre. Ma c’è anche un’altra deadline ed è l’inizio dei campionati, ormai imminente trattandosi del prossimo fine settimana per Ligue1, Liga e Premier. […]

NEYMAR KYLIAN MBAPPE MARCO VERRATTI

2. RIVOLUZIONE PSG, CACCIATI NEYMAR E VERRATTI: DEVONO TROVARSI UNA SQUADRA AL PIÙ PRESTO

Estratto dell'articolo di Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

Il PSG ha rotto gli indugi e deciso per la rivoluzione totale: mentre Kylian Mbappé viene fatto allenare a parte con gli altri indesiderati (Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Leandro Paredes) […] il club parigino ha convocato altri cinque calciatori della rosa per dire loro faccia a faccia che non conta su di loro nella stagione che sta per iniziare.

NEYMAR KYLIAN MBAPPE MARCO VERRATTI

Neymar, Marco Verratti, Renato Sanches, Hugo Ekitike e Juan Bernat hanno ricevuto la comunicazione direttamente dal nuovo tecnico Luis Enrique e dal Ds Luis Campos, svela RMC. La conseguenza è che anche loro, come i calciatori che da giorni si allenano a parte, faranno bene a trovarsi al più presto una nuova squadra, visto che potrebbero non vedere più il campo. Sia Neymar che Verratti ieri non si erano allenati, mentre oggi erano assenti – al pari di Mbappé, sempre più cancellato dal club – per il media day del PSG, ovvero la giornata dedicata a scattare le foto ufficiali per la lega.

NEYMAR KYLIAN MBAPPE MARCO VERRATTI

Nei giorni scorsi sono cresciute le voci di un trasferimento in Arabia […]sia per Neymar che per Verratti. A questo punto è lo stesso PSG a incoraggiare entrambi a trovare una soluzione che peraltro contempli anche un pagamento adeguato del loro cartellino. Nelle ultime ore il club di proprietà dell'emiro qatariota Al Thani ha rifiutato un'offerta di 45 milioni per Verratti, presentata dall'Al Hilal: serve una cifra superiore per cedere il 30enne pescarese, che peraltro aveva rinnovato il contratto appena nel dicembre scorso fino al 2026. Neymar è più vecchio di nove mesi rispetto al nazionale azzurro, ma è comprensibile che per lui – che il PSG pagò oltre 200 milioni sei anni fa – la richiesta sia molto più alta.

[…]