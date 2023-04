FUORI UN ALTRO! DOPO NADAL, DJOKOVIC E BERRETTINI ANCHE SINNER SALTA MADRID. A BARCELLONA, DOVE IERI ALCARAZ HA TRIONFATO IN FINALE CONTRO TSITSIPAS, JANNIK SI ERA RITIRATO PRIMA DEI QUARTI CONTRO MUSETTI - NULLA DI PREOCCUPANTE PER SINNER, CHE HA INIZIATO IL 2023 ACCUMULANDO PARTITE E VITTORIE. IL SUO OBIETTIVO E’ ESSERE AL 100% A ROMA…

Estratto dell’articolo di Francesco Sessa per gazzetta.it

Fuori un altro. Dopo i forfait di Nadal, Berrettini e Djokovic, anche Sinner si è ritirato dal torneo di Madrid, in programma dal 26 aprile. Jannik si era tirato fuori da Barcellona, prima della sfida ai quarti di finale contro Lorenzo Musetti, a causa di un’influenza oltre a problemi di allergia. Un malessere evidente nell’ultima partita giocata dall’altoatesino, contro Nishioka, vinta in tre set

La possibile decisione di non giocare il secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta era nell’aria. Nulla di preoccupante per Sinner, che ha iniziato il 2023 giocando tantissimo, accumulando partite e vittorie: dopo gli Australian Open ha partecipato ai tornei di Montpellier, Rotterdam, Indian Wells, Miami e Montecarlo, arrivando sempre almeno in semifinale. L’obiettivo è dunque essere al 100% per gli Internazionali d’Italia, torneo che avrà inizio il 10 maggio.

