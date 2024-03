FUORI I SECONDI! STASERA ALLE 21,30 SINNER CONTRO ALCARAZ: IN BALLO NON SOLO LA FINALE DI INDIAN WELLS MA ANCHE IL SECONDO POSTO NEL RANKING ATP – EL PAIS: “IL TENNIS SI PUÒ CONSOLARE CON LA BELLA RIVALITÀ CHE SI STA COSTRUENDO TRA CARLOS ALCARAZ E JANNIK SINNER. LO SPAGNOLO E L’ITALIANO, DUE MODELLI OPPOSTI: L’EDONISMO CONTRO IL LAVORO. L’ITALIANO È L’UOMO DA BATTERE, VIENE DA 16 VITTORIE CONSECUTIVE MA SOLO ALCARAZ PUO’ TENERGLI TESTA”

Da ilnapolista.it

alcaraz sinner

Continua la marcia trionfante di Jannik Sinner all’interno del circuito Atp. Il tennista altoatesino è arrivato in semifinale al Master 1000 di Indian Wells, come l’anno scorso e proprio come lo scorso anno sfiderà il suo rivale Carlos Alcaraz. Quest’anno la posta in gioco sarà più alta: chi vince sarà il numero 2 al mondo a partire da lunedì.

Il quotidiano spagnolo El País dedica un pezzo a Sinner e alla sua rivalità con Alcaraz.

Sinner è l’uomo da battere, lui e Alcaraz due opposti mossi dallo stesso fine

sinner alcaraz a torino

“Mentre l’Arabia Saudita continua ad essere minacciosa, il tennis si può consolare con la bella rivalità che si sta costruendo tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Ciò che conta davvero. Lo spagnolo e l’italiano, due modelli opposti con lo stesso obiettivo, si sfideranno oggi alla ricerca di un posto nella finale di Indian Wells.

Si sa: uno rappresenta la gioia, la creatività, il concetto più edonistico del gioco, e l’altro rappresenta il lavoro, la precisione, quel volto freddo e inespressivo in campo. Esatto, oggi Sinner fa paura. Le ragioni non mancano.

Senza dubbio, è ora l’uomo da battere, sulla scia di una striscia di 16 vittorie consecutive quest’anno — una in meno dal record di Sampras, Djokovic e Federer nel 1997, 2013 e 2018, rispettivamente — e senza neanche una defaillance ancora”.

SINNER ALCARAZ

«Scommetto che quest’anno diventerà già numero uno», ha detto recentemente una delle icone del tennis italiano e campione del Roland Garros nel 1976, Adriano Panatta.

«La vittoria è un momento positivo, ma è un momento che dura poco», dice il semifinalista, un ragazzo calmo, discreto dentro e fuori l’ambiente della competizione.

«Non avrei mai pensato di diventare così forte, ma imbattibile? Non lo sono. Ho semplicemente lavorato molto duramente per essere in questa posizione».

SINNER ALCARAZ

L’altoatesino è impressionante, solo Alcaraz può tenergli testa

Di Sinner “impressiona, soprattutto, la sua velocità nel disegnare (ndr il campo) e la sua determinazione. Solo Alcaraz, probabilmente, può attualmente seguire la sua scia quando si tratta di impostare il gioco e tirare i colpi, anche in termini di aggressività. Perché non aspetta, morde e basta. E prima è, meglio è”.

jannik sinner carlos alcaraz indian wells