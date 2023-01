IL FUORITUTTO DI "KING JAMES"- LA STELLA DELLA NBA LEBRON JAMES HA MESSO IN VENDITA VENTI CAPOLAVORI D’ARTE E CIMELI DELLA SUA COLLEZIONE - TRA GLI OGGETTI IN VENDITA C'È ANCHE UN TAVOLINO FIRMATO PIETRO PIFFETTI REALIZZATO INTORNO AL 1730, UN VESTITO INDOSSATO DALLA PRINCIPESSA DIANA NEL 1989 E ANCHE UN BIGLIETTO DI INVITO PER ACCEDERE ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI JOHN FITZGERALD KENNEDY DEL 1963 (QUANDO MARYLIN MONROE HA CANTATO 'HAPPY BIRTHDAY, MR. PRESIDENT'), MA ANCHE…

Andrea Parodi per lastampa.it

lebron james

Un inedito tavolino firmato Pietro Piffetti, l’ebanista dei re e il re degli ebanisti, di proprietà del campione di basket americano Nba LeBron James, andrà all’asta a Sotheby’s, a New York, il prossimo 23 gennaio. Il prestigioso pezzo, capolavoro assoluto del grande artista torinese, probabilmente realizzato per il marchese d’Ormea intorno al 1730, verrà battuto partendo da una base d’asta di 120 mila dollari americani (al cambio attuale più o meno lo stesso valore in Euro).

tavolino di pietro piffetti in vendita all asta the one

Il tavolino del Piffetti, un tripudio di legni preziosi (ebano, palissandro e bosso) intarsiati con madreperla e avorio, alto 80 cm e dalle dimensioni del ripiano di 93 centimetri per 57, è il pezzo numero 19 di 20 capolavori dell’arte e di oggetti pop appartenuti al più talentuoso cestista della Nba in attività. L’asta, che prende il nome inequivocabile di «The One», lo stesso epiteto con il quale viene siglato LeBron James, si svolgerà unicamente in modalità online e «chiusa», ovvero senza l’udienza pubblica e previa registrazione. Una metodologia che permetterà di rendere ancora più esclusiva la vendita.

vestito indossato dalla principessa diana in vendita all asta the one

È facile pensare che il tavolino sia rimasto esposto per anni nelle faraoniche ville di Miami e di Los Angeles (dove tuttora vive) del campione americano. Oltre al tavolino del Piffetti risultano proposti, nella stessa asta, altre straordinarie opere d’arte provenienti da tutto il mondo: un orologio inglese in stile Giorgio III, un busto egizio del VI secolo a.C., un cameo rinascimentale raffigurante l’Arciduca Ernesto d’Austria, ma anche splendidi memorabilia del mondo dello sport, come l’uniforme di Kobe Briant, altro grande cestista americano, e del fetish pop, per esempio un abito elegante indossato nel 1989 da Lady Diana quando era ancora Principessa del Galles e ancora un raro biglietto di invito per accedere alla festa di compleanno di John Fitzgerald Kennedy del 1963, quando Marylin Monroe ha cantato «Happy Birthday, Mr. President!».

tavolino di pietro piffetti in vendita all asta the one

Enrico Colle, direttore del Museo Stibbert di Firenze e tra i massimi esperti di Pietro Piffetti, ha definito l’opera come un «grande capolavoro, sicuramente ascrivibile al miglior Piffetti», molto simile stilisticamente ai mobili realizzati su disegno di Filippo Juvarra per il Gabinetto del Secreto Maneggio per gli Affari di Stato situato nel primo piano di Palazzo Reale, un ambiente completamente restaurato dalla Consulta nel 2018. Ci troviamo alla fine degli anni ’30 del ‘700, l’epoca d’oro dell’arte barocca torinese. Sempre Colle ricorda come il tavolino che verrà battuto all’asta sia molto simile a quello conservato al Museo di Arti Decorative della Fondazione Accorsi-Ometto di via Po ed esposto al pubblico in esposizione permanente.

BIGLIETTO PER IL COMPLEANNO DI JOHN KENNEDY in vendita all asta the one

«Sapere che un mobile di Pietro Piffetti si trovava nella collezione di un importante giocatore di pallacanestro americano – precisa Luca Mana, direttore del Museo della Fondazione Accorsi - è il giusto riconoscimento a un artista di importanza internazionale. Questo dimostra quanto Piffetti fuori dall'Europa sia in grado di rappresentare il gusto e lo stile di un intero continente alla pari dei più importanti ideatori e creatori di arredi francesi e inglesi».

scarpe nike louis vuitton in vendita all asta the one

Il tavolino compare così nel mercato antiquario un po’ a sorpresa. Risulta essere stato battuto all’asta di Sotheby’s, a Londra, nel 2004, per 250 mila sterline inglesi, ovvero a una cifra decisamente superiore a quella a cui è proposto oggi. È dunque probabile che sia in questa occasione che il capolavoro finisca nelle collezioni del campione di basket. È proprio Enrico Colle che lo colloca quasi sicuramente come opera appartenuta al marchese Carlo Vincenzo Ferrero d’Ormea, primo ministro di Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III di Savoia.

la maglia indossata da lebron james nelle finals del 2013 in vendita all asta the one cammeo rinascimentale in vendita all asta the one armatura da samurai del 19esimo secolo in vendita all asta the one busto del 15esimo secolo in vendita all asta the one busto egizio del vi secolo ac in vendita all asta the one divisa indossata da kobe bryant in vendita all asta the one orologio inglese in stile giorgio iii in vendita all asta the one