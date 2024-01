GABRIELE CIOFFI MEJO DI PONZIO PILATO SUL CASO MAIGNAN: “MEGLIO PARLARE DI CALCIO. NON PER SDRAMMATIZZARE, MA PER SORVOLARE. NOI GENTE DI SPORT FACCIAMO COSÌ" (IL TECNICO DEI FRIULANI PRENDA ESEMPIO DA ANCELOTTI CHE DIFESE A VALENCIA VINICIUS JR) - MAIGNAN DOPO GLI INSULTI RAZZISTI A UDINE: “UDINESE E PROCURA COMPLICI SE SUL RAZZISMO NON FARETE NULLA” - IL SINDACO DEL CAPOLUOGO FRIULANO LO INVITA IN CITTÀ E VUOLE CONFERIRGLI LA CITTADINANZA ONORARIA

21 maggio 2023, durante Valencia-Real Madrid l'attaccante del Real, Vinicius, riceve molti insulti razzisti dal pubblico di casa. - giornalista: "Buonasera Ancelotti, partirei dalla partita pazza di oggi. Cosa non ha funzionato per voi? - Ancelotti: "Non voglio parlare di… pic.twitter.com/xDxvO6Mh4E — La Giornata Tipo (@parallelecinico) January 21, 2024

Mentre il Milan annuncia il silenzio social per 24 ore “a sostegno di Mike Maignan e della lotta al razzismo”, il portiere rossonero - vittima durante la partita contro l’Udinese di insulti razzisti che lo hanno portato a lasciare il campo per qualche minuto, pubblica sui suoi canali una lunga riflessione su quanto successo allo stadio friulano.

Maignan: “Chi non fa nulla è complice”

"Oggi è un intero sistema che deve assumersi le proprie responsabilità: gli autori di questi atti, perché è facile agire in gruppo nell'anonimato di un forum; gli spettatori che erano in tribuna, che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto ma che hanno scelto di tacere, siete complici; il club dell'Udinese, che ha parlato solo di interruzione della partita, come se nulla fosse, è complice; le autorità e la Procura, con tutto quello che sta succedendo, se non fai nulla, sarai complice anche tu" scrive Maignan. "Non è stato attaccato il giocatore ma l'uomo, il padre di famiglia". E ancora: "non sono una vittima" e "grazie del supporto, vi vedo e siamo insieme".

La solidarietà (in ritardo) dell’Udinese

Colpevolmente in ritardo il messaggio dell’Udinese: "Udinese Calcio è profondamente dispiaciuta e condanna ogni atto di razzismo e violenza. Riaffermiamo la nostra avversione a qualsiasi forma di discriminazione ed esprimiamo la nostra profonda solidarietà al giocatore del Milan Mike Maignan alla luce del deplorevole episodio avvenuto sabato nel nostro stadio" recita una nota del club bianconero. "L'Udinese collaborerà con tutte le autorità inquirenti per garantire l'immediato chiarimento dell'accaduto, con l'obiettivo di adottare ogni misura necessaria per punire i responsabili.

Come Club, continueremo a lavorare diligentemente, come abbiamo sempre fatto, per promuovere la diversità e l'integrazione di tutte le etnie, culture e lingue tra i nostri giocatori, lo staff, la città ed una tifoseria che ha sempre dimostrato correttezza".

