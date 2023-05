A GALLIANI NON GLI REGGE PIU’ LA POMPA – L’AD DEL MONZA, FAMOSO PER LA PARTECIPAZIONE EMOTIVA CON CUI VIVE LE PARTITE, HA PRESO L’ABITUDINE DI LASCIARE LO STADIO A META’ DEL SECONDO TEMPO DELLE PARTITE IN CASA PER RIFUGIARSI NEL DUOMO DI MONZA (ERA LO STESSO RITO CHE FACEVA QUANDO ERA PICCOLO CON LA MADRE) – IERI IL LECCE HA SCONFITTO ALL’ULTIMO RESPIRO I BRIANZOLI: ECCO COME L’HA PRESA IL “CONDOR” (ERA MEGLIO QUANDO SEGUIVA GLI ULTIMI MINUTI IN TRIBUNA COL VISO TRASFIGURATO!) – VIDEO

https://video.corriere.it/sport/galliani-quel-rito-lasciare-stadio-pregare-duomo-come-faceva-la-madre/1a4cc6fe-fdff-11ed-a887-b62165246337?vclk=video3CHP%7Cgalliani-quel-rito-lasciare-stadio-pregare-duomo-come-faceva-la-madre

Da video.corriere.it

galliani duomo di monza

Domenica 28 maggio 2023, si gioca Monza-Lecce all’U-Power stadium. Il videomaker Corrado Dugo, meglio conosciuto sui social come Konrad il brianzolo,nelle vesti di inviato del giornale online Monza News, si reca in Duomo durante il secondo tempo della partita. Sì, perché l’amministratore delegato dell’Ac Monza Adriano Galliani (qui l’intervista di Aldo Cazzullo) ha l’abitudine, a metà del secondo tempo delle partite in casa, di lasciare lo stadio e di recarsi in Duomo a Monza.

galliani duomo di monza

E anche questa volta accade che Galliani arriva in chiesa mentre il Monza sta pareggiando 0-0. In queste immagini esclusive di Monza News si vede l’amministratore delegato che entra in Duomo (piuttosto sorridente), firma un libro ad una signora e poi si siede tra i fedeli.

Qui rimarrà seduto in silenzio e da solo per una buona mezz’ora. Alla fine si alza ed esce, si presta per un selfie e si “confida” con l’inviato: «Abbiamo sbagliato un rigore, so, e abbiamo preso un rigore all’ultimo secondo, quindi abbiamo perso, così mi hanno detto». Entrato sorridente, Galliani esce dal suo amato Duomo un po’ deluso, ma rimane cordiale e risponde ad altre domande dell’inviato camminando per il centro di Monza.

MILAN JUVENTUS ESULTANZA GALLIANI

GALLIANI

Estratto dell’intervista di Aldo Cazzullo a Adriano Galliani pubblicata dal Corriere della Sera

(…) Sua mamma aveva un’azienda?

«Trasportava collettame, si diceva così, sulla rotta Brianza-Milano. Suo zio era stato presidente del Monza. Era lei, non mio padre, a portarmi alla partita. Messa in Duomo, panino, stadio. Morì nel 1959, avevo 14 anni. Il giorno dopo papà mi disse: “Adriano, vai pure. La mamma è contenta se vai a tifare per il Monza”» (Galliani si commuove).

galliani galliani 9 galliani berlusconi galliani 6 berlusconi galliani galliani 4 galliani 79 galliani monza inter