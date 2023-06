GAMA OVER! LA CAPITANA DELLA NAZIONALE FEMMINILE SARA GAMA ESCLUSA DAL MONDIALE SI INCAZZA CON LA CT MILENA “MI-JENA” BERTOLINI: “AMAREZZA PER LE MODALITÀ E I TEMPI CON CUI QUESTA DECISIONE MI È STATA COMUNICATA. ASSIEME AI VERTICI FEDERALI RIFLETTEREMO SULL’IDEA DI FAR PARTE DELLA SPEDIZIONE, IN MODALITÀ E VESTI DIFFERENTI E DA DEFINIRE

Estratto da corrieredellosport.it

Dal 2006 ha giocato praticamente in pianta stabile nella nazionale femminile italiana, diventandone capitana e collezionando 132 presenze. Ma questi numeri non sono bastati a Sara Gama, difensore della Juve, a far parte del Mondiale in Nuova Zelanda, al via dal 4 luglio. La Gama è stata infatti esclusa dalle 32 convocate della CT Milena Bertolini, scrivendo un messaggio di amarezza sul suo profilo Instagram: "Nutro da sempre grande rispetto dei ruoli e, da professionista, accetto la scelta della Commissaria Tecnica, nonostante l’amarezza di queste ore difficili per le modalità e i tempi con cui questa decisione mi è stata comunicata".

Il messaggio della Gama prosegue, prima ripercorrendo le tappe della sua carriera in azzurro, e poi concentrandosi sul suo operato. Di seguito l'ultimo estratto: "Con questo bagaglio e con questo spirito, mettendomi completamente a disposizione della CT e della squadra, mi sono preparata per poter dare il mio ultimo contributo da capitana alla Nazionale. Purtroppo, non sarà possibile. Assieme ai vertici federali, che ringrazio per gli attestati di stima e di rispetto ricevuti, rifletteremo nell’interesse esclusivo della Nazionale Azzurra sull’idea di far parte della spedizione, in modalità e vesti differenti e da definire. Certamente continueremo a lavorare insieme per la crescita del nostro movimento".

