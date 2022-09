GAME OVER – SERENA WILLIAMS È STATA ELIMINATA AL TERZO TURNO DEGLI US OPEN DALL’AUSTRALIANA AJLA TOMLJANOVIC, 46ESIMA NEL RANKING MONDIALE (FAMOSA PIÙ CHE ALTRO PER ESSERE L’EX FIDANZATA DI BERRETTINI) – SI CHIUDE COSÌ LA CARRIERA DI UNA DELLE LEGGENDE DEL TENNIS, CAPACE DI VINCERE 23 TITOLI DEL GRANDE SLAM, DIVENTATA INSIEME ALLA SORELLA VENUS UN’ICONA VIVENTE – LA DELUSIONE PER NON AVER RAGGIUNTO IL RECORD DI 24 VITTORIE E LE LACRIME… - VIDEO

Da www.corriere.it

l ultima partita di serena williams us open 2022 10

Serena Williams battuta in tre set dall’australiana di origine croata A jla Tomljanovic. La sconfitta è arrivata dopo tre ore di gioco per 5-7 7-6 1-6. Con l’eliminazione al terzo turno degli Us Open si chiude la carriera della leggenda del tennis, che aveva annunciato un mese fa il suo addio alle competizioni. L’ultimo gioco è stato infinito, con Serena aggrappata a ogni punto, ma non ce l’ha fatta. In tribuna, con le telecamere dei cellulari puntati sul campo, tutti hanno seguito l’ultimo scambio per immortalarlo. Il dritto finito sulla rete dopo un gioco durato quattordici minuti è il passo d’addio.

l ultima partita di serena williams us open 2022 4

Si chiude così ufficialmente la carriera di una giocatrice unica nel panorama mondiale, non solo nel tennis, capace di vincere 23 titoli del Grande Slam, e diventata icona dei diritti civili degli afroamericani, in uno sport dominato dai bianchi. Serena lascia dopo aver indicato la strada a migliaia di giocatrici afroamericane.

Non raggiungerà il record di 24 vittorie del Grande Slam dell’australiana Margaret Court. Come segno del destino è stata proprio un’australiana a toglierle questa ultima speranza. Ma, come aveva detto la stessa Serena, non aveva più niente da dimostrare. La leggenda resterà intoccabile.

l ultima partita di serena williams us open 2022 5

La sconfitta è arrivata un po’ inaspettata e in modo drammatico, sul filo di una tensione continua. Dopo aver battuto al secondo turno la numero due del ranking mondiale, l’estone Anett Kontaveit, l’incontro con Tomljanovic, 46esima in classifica, sembrava alla portata dell’americana. Nonostante la grande spinta degli oltre quindicimila presenti all’Arthur Ashe Stadium, Williams ha buttato via il primo set, perso 7-5 dopo essere stata avanti 5-3, poi vinto il secondo al tie-break dopo essere stata sul 5-2, infine crollata al terzo, con l’australiana passata dallo 0-1 al 4-1.

l ultima partita di serena williams us open 2022 11

Serena alla fine è parsa sopraffatta e delusa, inanellando una serie di errori non forzati, soprattutto con il dritto, che hanno dato strada libera all’avversaria, brava a tenere testa alla campionessa e al pubblico. Williams non pensa di riconsiderare la decisione di smettere con il tennis. Ma, ha aggiunto enigmaticamente, «non si sa mai».

