MENO MALE CHE IMMOBILE AVEVA IL SUV – TUTTI I SEGRETI DELLA LAND ROVER DEFENDER DELL'ATTACCANTE DELLA LAZIO CHE HA RETTO ALL'IMPATTO CON UN TRAM: DAL TELAIO TRE VOLTE PIU’ RIGIDO AI RINFORZI STRUTTURALI PER PRESERVARE L'INTEGRITÀ ANCHE IN CASO DI URTO. IL BOMBER BIANCOCELESTE RESTA IN OSPEDALE PER STARE ACCANTO ALLA FIGLIA CHE HA UN PROBLEMA AL FEGATO…