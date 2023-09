GASP! - GLI EX CALCIATORI DELL'ATALANTA SVELENANO CONTRO GIAN PIERO GASPERINI - JOAKIM MAEHLE, APPENA PASSATO AL WOLFSBURG, HA RIVELATO I METODI DA SERGENTE DI FERRO DELL'ALLENATORE: "NON C'ERA ALCUNA LIBERTÀ. NON VOLEVA CHE IO E HOJLUND ANDASSIMO IN MACCHINA INSIEME PERCHÉ COSÌ POTEVAMO DIVERTIRCI" - L'EX DIFENSORE DEI BERGAMASCHI, MERIH DEMIRAL, RINCARA LA DOSE: "TUTTO VERO. SI SAPRÀ PRESTO TUTTO, ASPETTATE L’INTERVISTA…"

Estratto dell'articolo di Stefano Silvestri per www.goal.com

No, Joakim Maehle non ha un ricordo esattamente positivo di Gian Piero Gasperini. E, di riflesso, neppure della propria esperienza all'Atalanta. […] Se qualcuno si fosse stupito della cessione estiva di Maehle al Wolfsburg, in Germania, ecco la risposta: il matrimonio sportivo tra il calciatore e l'Atalanta, semplicemente, era concluso. […] La motivazione principale? Gasperini, appunto. […]

"NON C'ERA ALCUNA LIBERTÀ"

"Ci allenavamo sempre nel pomeriggio […] L'allenatore aveva deciso così e non c'era davvero alcuna libertà. Anche se vivevi in un bel posto e il tempo era bello, non avevi il tempo di godertelo, perché trascorrevamo tanti giorni e tante ore al centro sportivo".

"APPROCCIO QUASI DITTATORIALE"

"Approccio quasi dittatoriale di Gasperini? L'hai detto tu. Non volevo dirlo prima, perché temevo che scrivessi una cosa piuttosto che un'altra... (rivolto al giornalista, ndr). Era così che decideva tutto. Se, ad esempio, facevamo un doppio allenamento, dovevamo restare a dormire nella struttura per la notte. Allora non ci era permesso di tornare a casa. Stile di gestione basato sulla paura? Sì, un po'. Puoi chiamarla cattiva gestione o quello che è, non lo so. […]".

"NON POTEVO GUIDARE CON HOJLUND"

"Non ti senti una persona, ti senti un numero. Non hai alcun rapporto con l'allenatore. Può tormentare qualcuno per cose strane. Ad esempio, io e Hojlund andavamo insieme ad allenarci. Ma lui non voleva che guidassimo insieme. Perché così potevamo sederci, chiacchierare assieme mentre andavamo all'allenamento, divertirci. […] Non so se questo sia tipico degli italiani, ma sono solo alcune cose che a lungo termine ti fanno arrabbiare e stancare".

LA CONFERMA DI DEMIRAL: "TUTTO VERO"

A confermare le parole di Maehle ci ha pensato Meriò Demiral. Il difensore turco, […] ha commentato su Twitter le frasi dell’ex compagno proprio sotto il post di GOAL. “Tutto vero - ha scritto il turco, che poi ha aggiunto -. Si saprà presto tutto, aspettate l’intervista”.

