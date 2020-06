GASPERINI 'ER CARBONARO': HA AVUTO IL CORONAVIRUS. MA L’HA NASCOSTO - VALENCIA FURIBONDO: “SENZA MISURE PREVENTIVE HA MESSO A RISCHIO MOLTE PERSONE” - DOPO LA SFIDA CON L’ATALANTA IN CHAMPIONS IL CLUB SPAGNOLO HA REGISTRATO 10 GIOCATORI POSITIVI. IL TECNICO AVEVA RIVELATO DI NON ESSERE STATO BENE IL GIORNO PRIMA DELLA PARTITA. MA E’ LO STESSO ‘GASPERSON’ CHE INVITAVA A STARE A CASA E FACEVA IL MORALISTA CON IL CENTRO-SUD: “COSA POTREBBE ACCADERE SE IL VIRUS ARRIVASSE A ROMA E NAPOLI?

Da ilnapolista.it

gasperini

Il 12 marzo scorso Gasperini – stando alle sue dichiarazioni rese alla Gazzetta dello Sport – aveva la Covid-19, tutti i sintomi dell’infezione da coronavirus in corso: fisico a pezzi, gusto e olfatto azzerati, persino paura di morire.

Lo stesso giorno, il tecnico dell’Atalanta rilascia quest’intervista al Corriere dello Sport. Dice di aver guardato i valenciani come “fossero dei pazzi”, ricorda il velocissimo ritorno in patria, nella Bergamo già devastata dal contagio. E poi:

“Per quel che ci riguarda, nel giro di poche ore siamo passati dalla gioia per aver realizzato una grande impresa alla consapevolezza di vivere qualcosa di inimmaginabile. Sento soltanto le sirene delle ambulanze. State a casa, state in famiglia, non uscite. E da queste parti, in Lombardia, siamo sufficientemente organizzati, pur se in difficoltà. Mi chiedo cosa potrebbe accadere a Roma, a Napoli”.

Gian Piero Gasperini fiorentina atalanta coppa italia 1

Gasperini, che in quelle ore – a meno di clamorosi miracoli clinici – si sente male, non riesce a distinguere tra un ottimo champagne e un bicchiere d’acqua, ha – di nuovo – paura di morire, parla di “calcio come antidepressivo, come forma di sopravvivenza”. Lo considera “una parentesi di leggerezza, può risultare addirittura terapeutica. Hanno voluto dare un segnale forte, bah. Bisognava andare avanti con le porte chiuse, io la penso così”.

Lui è andato avanti, senza dire nulla. Ha dato conferma ai suoi intimi sospetti solo col test sierologico effettuato a fine maggio. Confessando nel silenzio generale, solo a posteriori. C’è voluto un comunicato del Valencia per accendere la miccia: stava male e non ha detto niente a nessuno? Scrive Tony Damascelli sul Giornale:

Gian Piero Gasperini fiorentina atalanta coppa italia 1

“La vicenda solleva una serie di interrogativi e si trascina un alone oscuro, anche perché non è chiaro se nel periodo subito successivo al trionfo di Valencia, l’allenatore dell’Atalanta abbia effettuato uno o più test del tampone. E’ un problema che non riguarda solo il tecnico torinese, ma tutto il mondo del calcio e i privilegi di cui gode, anche a livello sanitario“.

Gasperini, sconvolto dalle ambulanze che imperversavano a Bergamo, con i chiari sintomi della malattia in corso, volava in Spagna a giocare una partita di Champions, a contatto con giocatori, staff, giornalisti, pubblico. Nel nome dello “sport terapeutico”. Ammoniva: “State a casa!”. E si preoccupava di cosa sarebbe accaduto se il virus fosse arrivato a Napoli…

VALENCIA CHOCCATO DA GASP

Da gazzetta.it

CONTE E GASPERINI

Le parole di Gian Piero Gasperini, che oggi ha rivelato alla Gazzetta di aver avuto il coronavirus, non sono andate già al Valencia. “Siamo sorpresi dal fatto che l’allenatore sia il giorno prima che il giorno della partita del 10 marzo a Mestalla era a conoscenza di avere sintomi presumibilmente compatibili con il coronavirus e non abbia preso misure preventive, mettendo a rischio, se quello fosse stato il caso, molte persone durante il suo viaggio e soggiorno a Valencia” si legge nel comunicato della società eliminata dall’Atalanta negli ottavi di Champions

gasperini

Gasperini ha rivelato di non essere stato bene il giorno prima della partita e “il pomeriggio della partita peggio. In panchina non avevo una bella faccia. Le due notti successive a Zingonia ho dormito poco. Non avevo la febbre, ma mi sentivo a pezzi come se l’avessi avuta a 40”. Il Valencia, che dopo la partita con l’Atalanta ha avuto 10 giocatori e 15 dipendenti positivi, puntualizza: “Questa partita è stata tenuta a porte chiuse, circondata da misure rigorose, dall’obbligo delle autorità sanitarie spagnole di prevenire il rischio di contagio, proprio in presenza di persone provenienti da un’area a rischio”. La sola positività dichiarata ufficialmente dall’Atalanta è stata quella di Sportiello, tornato negativo dopo oltre due mesi.

gasperini gasperini gasperini 1 gian piero gasperini foto mezzelani gmt gasperini guardiola gasperini 2 gasperini gasperini gasperini percassi