28 feb 2023 11:18

GASPERINI, CHE FACCIA TOAST!- L'ALLENATORE DELL'ATALANTA SBROCCA CONTRO UN TIFOSO DEL MILAN DOPO LA PARTITA TRA LA "DEA" E I ROSSONERI (PERSA DAI BERGAMASCHI) E GLI TIRA UN PANINO ADDOSSO - IN UN VIDEO PUBBLICATO ONLINE SI VEDE IL SUPPORTER CHE GRIDA AL TECNICO SEDUTO IN MACCHINA: "NON HAI MAI VINTO UN CAZZO" E A QUEL PUNTO GASP, CON UNA MIRA DA CECCHINO, GLI LANCIA IL SANDWICH, CENTRANDO IL TIFOSO IN PIENO… - VIDEO