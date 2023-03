30 mar 2023 10:48

GEOPOLITICA NEL PALLONE – LA FEDERAZIONE INDONESIANA, PRESIEDUTA DA ERICK THOHIR, NON VUOLE OSPITARE LA NAZIONALE CALCISTICA DI ISRAELE E LA “FIFA” GLI TOGLIE I MONDIALI UNDER 20. IL BOICOTTAGGIO SAREBBE UN GESTO IN SOSTEGNO DELLA PALESTINA – DOMANI SI SAREBBERO DOVUTI TENERE A BALI I SORTEGGI PER IL CAMPIONATO DEL MONDO, MA LA POPOLAZIONE È INSORTA E IL GOVERNATORE LOCALE, I WAYAN KOSTER, HA DICHIARATO DI VOLER NON ACCOGLIERE LA DELEGAZIONE – IL PAESE “SOSTITUTO” SARÀ…