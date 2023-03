GEORGIANO ON MY MIND - IL MONDO DEL CALCIO È AI PIEDI DI KVICHA KVARATSKHELIA, CHE STA TRASCINANDO IL NAPOLI VERSO IL TERZO SCUDETTO - IL SUO GOL CONTRO L'ATALANTA HA ATTIRATO L'ATTENZIONE DI ALCUNE LEGGENDE DELLO SPORT, COME MARCO VAN BASTEN: "UN GOL COSÌ NON PUÒ ESSERE VERO" - IL CALCIATORE È UN VERO E PROPRIO EROE NEL SUO PAESE, SCOSSO DALLE PROTESTE PRO-EUROPA E ANTI-PUTIN...

kvara

Estratto dell'articolo di Monica Scozzafava per il “Corriere della Sera”

Se una leggenda del calcio come Marco Van Basten, l’attaccante che a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta contendeva gli scudetti a Maradona con il Milan, al gol di Kvaratskhelia contro l’Atalanta, in diretta su una tv olandese, dice che «un gol così non può essere vero», qualcosa di magico il georgiano del Napoli ce l’ha.

[…]Il ragazzo della porta accanto è arrivato dalla Georgia ed è stato acquistato dal Napoli alla bottega della Dinamo Bitumi per 10 milioni[…] al punto che il d.s. partenopeo si è chiesto: «dov’è il trucco?». Niente trucco e niente inganno. Kvara oggi vale almeno dieci volte in più il prezzo pagato. Il re di Napoli che difende la sua terra, si espone anche sul fronte politico («Il futuro della Georgia è in Europa») contro le influenze di Putin. Il suo popolo si è sentito (finalmente) rappresentato.

kvara esulta dopo il gol napoli cremonese

La giornalista georgiana Nina Mamukadze, intervenuta a radio Crc ha sottolineato come in Georgia Kvara sia considerato un eroe: «Un popolo così piccolo sottomesso dalla Russia per decenni aveva bisogno di un eroe. Noi abbiamo tanto da dire e raccontare e se la Georgia fosse stata indipendente i nostri talenti sarebbero emersi, ma eravamo schiacciati da Mosca. Adesso invece tutti ci conoscono, grazie a Kvaratskhelia». […]

