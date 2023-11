4 nov 2023 19:20

IN GERMANIA NON PUOI FARE MICA COME TE PARE! LA FEDERCALCIO TEUTONICA ESONERA LA CT DELLA NAZIONALE FEMMINILE MARTINA VOSS-TECKLENBURG. DOPO L’ELIMINAZIONE PREMATURA DAL MONDIALE AVEVA DISERTATO LA CONFERENZA STAMPA PRESENTANDO UN CERTIFICATO MEDICO. POI ERA EMERSO CHE NELLO STESSO PERIODO AVEVA TENUTO CONFERENZE A PAGAMENTO ED ERA ANDATA IN VACANZA…