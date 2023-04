13 apr 2023 19:22

IL GESTO TECNICO PIU' APPLAUDITO DI REAL-CHELSEA? LO STOP DI ANCELOTTI! - L'ALLENATORE DEI BLANCOS MANDA IN ESTASI IL PUBBLICO CON UNA GIOCATA DEGNA DEI "GALACTICOS" - "CARLETTO" HA CONTROLLATO IL PALLONE E, SENZA FARLO CADERE, HA INIZIATO A PALLEGGIARE - "LA CLASSE RIMANE, SI PERDE TUTTO MA LA CLASSE NON È ACQUA" - BILLY COSTACURTA: "NON ME LO RICORDAVO COSI' TECNICO" - VIDEO