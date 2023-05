20 mag 2023 17:21

GHIACCIO BOLLENTE! POLEMICHE NEL DERBY SCANDINAVO: IL DANESE RUNE VOLA IN FINALE DEGLI INTERNAZIONALI MA IL NORVEGESE "GASPARE" RUUD POLEMIZZA PER IL L'INTERVENTO DEL FISIOTERAPISTA RICHIESTO DAL FURBACCHIONE DANESE QUANDO L’AVVERSARIO ERA AVANTI DI UN SET E DI UN BREAK – “È STATA UNA MOSSA TATTICA DI RUNE? MI PIACEREBBE PENSARE CHE NON SIA COSÌ MA NON SONO SICURO. MEGLIO RIVEDERE LA REGOLA IN MODO CHE…” – FOTO BY MEZZELANI