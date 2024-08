È GIÀ FINITA LA LOVE STORY TRA JANNIK SINNER E ANNA KALINSKAYA? – DA QUANDO È SCOPPIATO IL CASO DOPING, I DUE NON SONO MAI APPARSI INSIEME IN PUBBLICO (L’ULTIMO AVVISTAMENTO DELLA COPPIA È STATO A LUGLIO, DURANTE LE VACANZE INSIEME IN SARDEGNA) E PARE CHE LA BONISSIMA TENNISTA RUSSA NON ABBIA NEMMENO SEGUITO L’AZZURRO NELLA SUA TRASFERTA AMERICANA – AD AUMENTARE I DUBBI, IL FATTO CHE LA 25 ABBIA SMESSO DI SEGUIRE SUI SOCIAL IL NUMERO 1 AL MONDO…

Estratto da www.open.online

sinner anna kalinskaya 56

Potrebbe essere già terminata la relazione tra il numero uno del ranking Atp, Jannik Sinner, e la tennista russa Anna Kalinskaya. Qualcuno ha notato che lei ha smesso di seguire sui social l’italiano […]. Inoltre, da quando è scoppiato il caso doping, i due non sarebbero mai apparsi insieme in pubblico. […]

Pare che Kalinskaya non abbia seguito l’altoatesino – reduce dalla vittoria a Cincinnati e testa di serie numero uno agli Us Open, che stanno per iniziare – nella trasferta americana. È vero, però, che i due potrebbero aver scelto la strada della riservatezza, proprio per evitare di innescare ulteriori chiacchiericci dopo che è stata diffusa la notizia della positività al clostebol. E in questa imperante riservatezza, gli scatti della loro vacanza in Sardegna, a Porto Cervo, sembrano già un lontano ricordo.

ARTICOLI CORRELATI

sinner anna kalinskaya JANNIK SINNER E ANNA KALINSKAYA CON UN TIFOSO anna kalinskaya anna kalinskaya1 anna kalinskaya foto ray giubilo gmt022 anna kalinskaya foto ray giubilo gmt023 anna kalinskaya foto ray giubilo gmt025 anna kalinskaya sinner jannik sinner e anna kalinskaya in copertina su chi anna kalinskaya anna kalinskaya 34 sinner anna kalinskaya chi anna kalinskaya sinner jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 1 jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 6 anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 7 jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 8 anna kalinskaya sinner