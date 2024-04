6 apr 2024 21:55

GIANNI PETRUCCI “NON E’ IN PERICOLO DI VITA" DOPO IL GRAVE INCIDENTE STRADALE IN CUI E’ STATO COINVOLTO – L’EX PRESIDENTE DEL CONI CON LA SUA MASERATI È FINITO IN UNA SCARPATA NELLA ZONA DI VALMONTONE (PER CAUSE ANCORA DA ACCERTARE). IL NUMERO 1 DELLA FEDERBASKET È RICOVERATO AL SAN CAMILLO DI ROMA CON DUE COSTOLE FRATTURATE ED E’ COSCIENTE - LA MOGLIE, CHE ERA ACCANTO A LUI IN AUTO, È RICOVERATA ALL’OSPEDALE DI TOR VERGATA: PER LEI SOLO CONTUSIONI…