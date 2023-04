I GIOCATORI DELL'INTER SONO CARICHI A PALLETTONI PER LA PARTITA CONTRO IL BENFICA (FORSE ANCHE TROPPO) - DURANTE L'ALLENAMENTO ALLA VIGILIA DEL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, IL PORTIERE NERAZZURRO ONANA ENTRA DURAMENTE SU BROZOVIC, CHE REAGISCE CON INSULTI E UNO SPINTONE - LO "SCAZZETTO" È STATO FERMATO DALL'INTERVENTO DI LUKAKU E D'AMBROSIO, CHE HANNO SEPARATO I DUE PRIMA CHE LA SITUAZIONE DEGENERASSE… - VIDEO

#Inter, un’entrata poco ortodossa di #Onana su #Brozovic genera la brusca reazione del croato, che prima apostrofa verbalmente il portiere e poi lo spintona. #Lukaku e D’Ambrosio intervengono per stemperare la tensione. pic.twitter.com/DQare9S328 — Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 18, 2023

Estratto da www.calciomercato.com

Animi caldi in casa Inter. Nell'allenamento alla vigilia di Inter-Benfica un entrata di Onana su Brozovic ha fatto scattare la reazone del croato e solo l'intervento dei compagni di squadra ha evitato che la zuffa degenerasse.

LA LITE

Come si vede dalle immagini, il portiere ha compiuto un’entrata poco ortodossa di sul croato che ha reagito. Prima Brozo ha apostrofato verbalmente il portiere e poi lo ha spintonato. In un clima tesissimo, sono dovuti intervenire Lukaku e D’Ambrosio per primi per dividere i due litiganti e stemperare la tensione. […]

