GIOCHI PREZIOSI: “IL CALCIO AL TEMPO DEL COVID? UN DISASTRO. IO UN SELF MADE MAN? DOVREI VIVERE IN AMERICA, LI' I MERITI VENGONO RICONOSCIUTI” – IL PRESIDENTE DEL GENOA A "CAMPIONI DEL MONDO" SU RADIO 2 PARLA DEL TAGLIO DEGLI STIPENDI AI CALCIATORI, DELLA SUPERLEGA, DI GRAVINA E DELLA CORSA ALLA PRESIDENZA FIGC - IL GENOA? C'È SEMPRE UN MOMENTO PER INIZIARE E UNO PER FINIRE. IL PROBLEMA È SEMPRE A CHI LASCI: FINORA GLI INTERLOCUTORI SONO STATI POCO CREDIBILI. SPERO CHE…”

Francesco Persili per Dagospia

“Il calcio al tempo del Covid? Un disastro”. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi parla ai microfoni della trasmissione di Radio 2 “Campioni del Mondo” condotta da Marco Lollobrigida della “crisi generale” di quella che è una delle dieci principali industrie italiane. Stadi vuoti, difficoltà con le tv (c’è una causa aperta tra la Lega Serie A e Sky), le aziende dietro alle società che soffrono, tutto il sistema è in difficoltà.

E i calciatori? Il taglio degli stipendi può essere uno strumento a disposizione dei presidenti? “I costi sono fissi, le entrate non ci sono, è evidente che questo crea problemi. Bisogna capire la strada più semplice per differire, ridurre un po’, fare qualche sacrificio. Bisogna prendere atto della situazione, i giocatori non sono spettatori, ma i protagonisti”.

Preziosi si sofferma anche sull’ingresso dei fondi nella media company creata per gestire e commercializzare i diritti tv. “Abbiamo perso oltre 250 milioni di fatturato per il Covid. I fondi hanno prospettive a lungo termine. E così che si deve pensare in un momento di crisi: chi investe pensa che il Covid sarà sconfitto e che ci sarà una ripresa”. Sulla Superlega, “sbocco inevitabile” per Andrea Agnelli, il patron genoano si dice contrario a “certi tipi di cambiamento”: “Escludere alcune città o regioni è impossibile da noi. Non rientra nello spirito italiano”.

“Il Genoa? Sono 18 anni che sono qui. C'è sempre un momento per iniziare e uno per finire. Il problema è sempre a chi lasci: finora gli interlocutori sono stati poco credibili. Spero che possa esserci una trattativa che dia soddisfazione a chi cede e soprattutto a chi arriva”.

Preziosi ha confermato l'operazione di mercato con il Marsiglia che porterà a Genova l'ex romanista Kevin Strootman, dà ragione a Ciccio Graziani sul problema delle rose troppo ampie (“Dovremmo avere 18 giocatori più 6 giovani, ci sono tantissimi sprechi”) e dà il suo endorsement a Gravina nella corsa alla presidenza Figc: “Ha fatto un grandissimo lavoro. Si è guadagnato la stima di tutti. Per quanto mi riguarda, il voto per lui è certo". Finale con Domenico Marocchino sulla sua storia imprenditoriale: “Io un self made man? Dovrei vivere in America, lì certi meriti vengono riconosciuti…”

