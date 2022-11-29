GIORNATA IMPEGNATIVA PER JOHN ELKANN – DOPO LE ROGNE JUVE E L'ADDIO DI AGNELLI, SI E’ DIMESSO ANCHE IL CAPO DEL MURETTO FERRARI MATTIA BINOTTO - IN ARRIVO FREDERIC VASSEUR, ATTUALE TEAM PRINCIPAL DELL'ALFA ROMEO-SAUBER CHE GODE DELL’AMICIZIA E DELLA STIMA DI CARLOS TAVARES, AD DI STELLANTIS, E DI LECLERC…

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(ANSA) Si è dimesso Mattia Binotto, team principal della Scuderia Ferrari. Lo comunica in una nota la casa di Maranello

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CAFONALISSIMO! GOVERNO MELONI ALL'OPERA – L'EMOZIONANTE PRIMA DI “DIALOGHI DELLE CARMELITANE”, REGIA DI EMMA DANTE, CON IL PALCO REALE OCCUPATO DA SANGIULIANO ASSEDIATO DI LINGUE BIFORCUTE, CASELLATI, SGARBI, MOLLICONE - GUALTIERI È FILATO VIA ALLA FINE DEL PRIMO ATTO PER NON PERDERE L'AEREO PER BRUXELLES - IL SIPARIETTO TRA IL NEOSENATORE LOTITO E L’ASSESSORE ONORATO (FLAMINIO CI COVA?) – E POI LETTA, GRILLI, PADOAN, PALERMO, MASI, SEVERINO, NASTASI, AUGIAS, GOTOR, JERVOLINO, DAGO LEOPARDATO, LUCCI CHE SI BECCA DEL “BASTARDO” E DUE DIPENDENTI DEL TEATRO CHE DENUNCIANO: “QUI SI RUBANO LE PALLINE DELL’ALBERO DI NATALE!” – FOTO BY DI BACCO

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