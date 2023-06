GIOVENTÙ SKATE-NATA - L'IMPRESA STORICA DELLA TREDICENNE AUSTRALIANA ARISA TREW, CHE È DIVENTATA LA PRIMA DONNA A COMPIERE UN "720" SULLO SKATEBOARD - LA RAGAZZINA HA COMPLETATO IL TRICK, CHE PREVEDE DUE ROTAZIONI IN ARIA, SOTTO GLI OCCHI DELLA LEGGENDA DELLO SPORT TONY HAWK, CHE FU ANCHE IL PRIMO A COMPIERE IL TRUCCO NEL 1985: "HA FATTO CROLLARE LA CASA" - ADESSO LA PICCOLA ARISA PUNTA LE OLIMPIADI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessio Pediglieri per www.fanpage.it

Si chiama Arisa Trew e ha soli 13 anni, ma da quando ha iniziato a camminare di pari passo ha iniziato a muoversi anche con lo skateboard e adesso ha già scritto una nuova pagina di questo sport al femminile. La giovanissima australiana è infatti riuscita a compiere un virtuosismo in pista senza precedenti, diventando la prima donna a compiere un "720" che prevede due rotazioni complete in area per ricadere sulla tavola e continuare la prova.

Per capire di quale percentuale di difficoltà si tratti basti ricordare che il primo a compierlo è stato Tony Hawk nel lontano 1985. Dopo di lui, diversi atleti maschi sono riusciti a completare il ‘trick' ma mai nessuna donna. Fino ad oggi quando si è presa la scena mondiale la teenager australiana di soli 13 anni, Arisa Trew. Ed è riuscita a farlo in un evento dl richiamo internazionale, il "Tony Hawk Vert Alert" con presente il campionissimo di skateboard che durante la gara non ha lesinato consigli e suggerimenti alla giovanissima atleta in erba. Spingendola laddove nessuna altra skateboarder era mai riuscita ad arrivare.

Hawk, infatti, era presente alla competizione a Salt Lake City, nello Utah, e ha subito pubblicato sui propri profili social tutto il proprio entusiasmo per aver assistito alla pazzesca prova di abilità di Arisa: "Ha fatto crollare la casa" ha scritto, applaudendo all'impresa riuscita. E così la stessa Trew non è stata da meno sui propri profili: "Non posso credere di aver ottenuto il mio primo 720!!! E per essere la prima ragazza al mondo a ottenere un 7 in competizione". Ovviamente l'australiana ha vinto la finale femminile davanti alla 16enne Asahi Kaihara del Giappone e alla 10enne Reese Nelson del Canada. […]

